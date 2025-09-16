Topo

Entretenimento

Luísa Sonza é anunciada no Coachella 2026

Luísa Sonza canta "Chico" no palco do The Town - Reprodução/Globoplay
Luísa Sonza canta "Chico" no palco do The Town Imagem: Reprodução/Globoplay

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 19h00

Luísa Sonza foi confirmada no line-up do próximo Coachella nesta segunda-feira, 15. O festival americano acontece nos dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de abril de 2026.

A cantora brasileira subirá aos palcos nos dias 11 e 18, que terão Justin Bieber como atração principal. "Vejo vocês lá", escreveu ao compartilhar a notícia em seu Instagram. Além dela, o brasileiro DJ Mochakk também irá se apresentar no festival nos dias 12 e 19 de abril.

Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, Major Lazer, Iggy Pop, The Strokes, Addison Rae e Young Thug são alguns dos nomes que irão se apresentar no Coachella 2026, que acontece em Indio, na Califórnia.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 17/9 a 27/9

Luísa Sonza é anunciada no Coachella 2026

'Tudo Novo de Novo': minissérie de 2009 retorna em outubro ao Globoplay

Brady é o 1º: conheça os 7 apresentadores mais bem pagos da TV americana

Tory Burch mostra combinação de tons vibrantes e intensos para a primavera na Semana da Moda de Nova York

Mateus Solano e Paula Braun anunciam fim do casamento após 17 anos juntos

A Fazenda 17: Gabriela Spanic foi a peoa mais buscada no Google na estreia

Ferida, mas maquiavélica: Odete conta mentira após ser baleada em Vale Tudo

Lucas Lima e modelo apontada como affair flertam nas redes sociais

Rei Charles despede-se da duquesa de Kent em mudança de tradição

'Anistia criou trauma coletivo no Brasil', diz diretor de O Agente Secreto