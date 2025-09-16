Topo

Lucas Lima e modelo apontada como affair flertam nas redes sociais

Mina Winkel é apontada como affair de Lucas Lima Imagem: Reprodução/Instagram
Lucas Lima e Mina Winkel, modelo e ex-participante do De Férias com o Ex, trocaram flertes nas redes sociais.

O que aconteceu

Lucas Lima deixou comentário em vídeo publicado no perfil de Mina. "Enquanto eles te convidam pra festa, eu te convidaria pra isso", escreveu Mina, em vídeo em que aparece tomando chimarrão no campo.

"Nem uma schmier?", perguntou Lucas Lima, mencionando uma geleia típica do Rio Grande do Sul. Ambos são gaúchos. Mina respondeu com um comentário "romântico".

Se tu for comigo, levo a berga [tangerina] e a chimia [schmier]. O resto tu te vira! Mina Winkel

Em outra publicação, Lucas comentou emojis de aplausos. "Bora trocar esse emoji aí, hein", respondeu Mina. Eles têm trocado uma série de outras mensagens nas postagens nas redes sociais.

No último final de semana, Lucas se esquivou de perguntas sobre o suposto namoro com Mina. "Eu já decidi que eu não quero mais me envolver com esses boatos. As pessoas especulam o que elas quiserem. Eu, quando namorar, não vou esconder. E vai estar tudo certo", disse, em passagem pelo The Town.

