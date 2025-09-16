Topo

Entretenimento

Leonardo compra avião que Zé Felipe ganhou de Virginia

Avião foi comprado por Leonardo - Reprodução/Instagram
Avião foi comprado por Leonardo Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

16/09/2025 11h48

O avião que Zé Felipe ganhou de Virginia Fonseca, em abril de 2023, foi vendido para o pai do rapaz, o cantor Leonardo, segundo informou a assessoria do ex-casal.

O que aconteceu

Transação financeira aconteceu antes do divórcio. O músico teria adquirido a aeronave quando a família decidiu comprar outra maior.

Relacionadas

A Fazenda 17: Estreia tem dinâmica com troca de peões valendo dinheiro

'O Agente Secreto' é escolhido para representar Brasil no Oscar 2026

Léo Lins debocha de condenação em novo show, que tem até criança no palco

Apesar da venda, o jatinho ainda não foi transferido para o nome do sertanejo. Segundo dados da Anac, ele segue em nome da Fs Holding e Participacoes LTDA — empresa de Virginia.

Influenciadora anunciou compra de novo avião em março deste ano. A aeronave, que está avaliada em mais de R$ 30 milhões, conta com 13 lugares.

Presente milionário

Zé ganhou avião no aniversário de 25 anos. "Te amo demais, meu amor. Esse avião é nosso", escreveu o filho de Leonardo, à época.

Aeronave é do modelo Citation Excel. Ela é uma fabricação da empresa norte-americana Cessna Aircraft Company.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Leonardo compra avião que Zé Felipe ganhou de Virginia

Famosos lamentam a morte de Robert Redford e prestam homenagens

Homem conhecido como o 'golpista do Tinder' é preso nos Estados Unidos

Série "The Morning Show" tem a missão de criticar IA em nova temporada

Erika Schneider ousa com look transparente cravejado com 90 mil cristais

Triste: veja o que acontece com Samir e Jasmin em 'Êta Mundo Melhor!'

Estátua de Preta Gil é inaugurada ao lado da imagem de Gilberto Gil na orla de Copacabana

Redford usou duas cuecas para evitar contato em cena de sexo com Streisand

Robert Redford perdeu dois dos quatro filhos: 'Foi traumático'

16 anos de casamento: o romance de Robert Redford e Sibylle Szaggars

Espanha deixará festival musical Eurovision se Israel participar