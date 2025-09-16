Leonardo compra avião que Zé Felipe ganhou de Virginia

De Splash, em São Paulo

O avião que Zé Felipe ganhou de Virginia Fonseca, em abril de 2023, foi vendido para o pai do rapaz, o cantor Leonardo, segundo informou a assessoria do ex-casal.

O que aconteceu

Transação financeira aconteceu antes do divórcio. O músico teria adquirido a aeronave quando a família decidiu comprar outra maior.

Apesar da venda, o jatinho ainda não foi transferido para o nome do sertanejo. Segundo dados da Anac, ele segue em nome da Fs Holding e Participacoes LTDA — empresa de Virginia.

Influenciadora anunciou compra de novo avião em março deste ano. A aeronave, que está avaliada em mais de R$ 30 milhões, conta com 13 lugares.

Presente milionário

Zé ganhou avião no aniversário de 25 anos. "Te amo demais, meu amor. Esse avião é nosso", escreveu o filho de Leonardo, à época.

Aeronave é do modelo Citation Excel. Ela é uma fabricação da empresa norte-americana Cessna Aircraft Company.