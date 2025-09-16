Topo

Kelly Key reflete sobre vídeo de biquíni: 'Prefiro menos aplausos'

Kelly Key reflete sobre vídeo de biquíni: 'Prefiro menos aplausos'
16/09/2025 15h20Atualizada em 16/09/2025 15h20

Kelly Key, 42, fez uma reflexão sobre um vídeo seu de biquíni que viralizou recentemente nas redes sociais.

No vídeo, a cantora falou sobre o amadurecimento feminino e disse que a publicação viral não representa sua história. "Também acreditei que sucesso era falar para multidões, mas a maturidade me mostrou que eu queria profundidade. Lembro bem de um vídeo meu na casa de praia de biquíni dançando com meu marido. Viralizou, e 60 milhões de pessoas viram. Foi divertido, mas é isso que vai ficar? Vão me ver ali dançando de biquíni e é isso?", refletiu.

A artista ressaltou que pode voltar a compartilhar conteúdos como esse, mas não será sua prioridade. "Percebi que não é o tipo de conteúdo que eu quero que conte a minha história daqui pra frente. Não quer dizer que eu não vá dançar várias vezes porque eu danço nos momentos em família. Eu adoro usar biquíni e treino para isso. Respeito quem faz, mas descobri que prefiro menos aplausos e mais conexão, mais verdade".

