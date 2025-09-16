Topo

Homem conhecido como o 'golpista do Tinder' é preso nos Estados Unidos

O Golpista do Tinder, Simon Leviev - Reprodução/Instagram
O Golpista do Tinder, Simon Leviev Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 11h40

Simon Leviev, mais conhecido como o "golpista do Tinder", foi preso na Geórgia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O homem que ganhou fama com o documentário "O Golpista do Tinder", da Netflix, foi detido a pedido da Interpol. Conforme a BBC, as autoridades locais confirmaram a prisão.

Ele foi preso ao chegar ao aeroporto de Batumi. O comunicado foi feito pelo Ministério do Interior da Geórgia ontem (15).

Até o momento, as autoridades não informaram o motivo da prisão. O documentário da Netflix de 2022 aponta que ele está envolvido em crimes financeiros que somam cerca de US$ 10 milhões (mais de R$ 53 milhões na cotação atual).

Shimon Yehuda Hayut, nome verdadeiro de Simon Leviev, foi acusado de "fraudes românticas". Ele teria se passado pelo herdeiro de um magnata dos diamantes, enganado mulheres no aplicativo de namoro Tinder e pedindo dinheiro emprestado sem devolução. O israelense nega as acusações.

Em 2019, foi condenado por quatro acusações de fraude e recebeu uma pena de 15 anos de prisão. No entanto, cinco meses depois, foi liberado.

