Topo

Entretenimento

A Fazenda 17: Galisteu comete gafe ao vivo e põe dinâmica em risco

A Fazenda 17: Galisteu em programa de estreia - Reprodução/Playplus
A Fazenda 17: Galisteu em programa de estreia Imagem: Reprodução/Playplus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 00h20Atualizada em 16/09/2025 00h44

Adriane Galisteu cometeu uma gafe na estreia de A Fazenda 2025 (Record), ao revelar aos peões a dinâmica dos peões infiltrados.

O que aconteceu

Ao contar ao público que Matheus Martins e Carol Lekker são os infiltrados, Galisteu disse que os peões seriam informados hoje apenas da presença de um infiltrado.

Relacionadas

Affair com Letícia Spiller e conteúdo adulto: quem é Nizam de A Fazenda

Matheus Martins e Carol Lekker são os peões infiltrados de A Fazenda 17

A Fazenda 17: Estreia tem dinâmica com troca de peões valendo dinheiro

Contudo, ao falar sobre a dinâmica aos peões, ela usou o termo no plural. "Não esqueçam. O pessoal de casa já sabe quem são [os infilitrados]."

Os peões imediatamente questionaram. "Ah, então são dois? São duas pessoas."

Galisteu se "corrigiu." "Eu falei errado. O pessoal já sabe quem é. O pessoal de casa já sabe quem é o infiltrado."

Ao falar novamente com o público, ela comentou a gafe. "Falei demais, direção. Agora já foi."

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

Resultado parcial

Total de 170 votos
0,59%
Divulgação/Record
1,18%
Divulgação/Record
1,18%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
0,59%
Divulgação/Record
53,53%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
2,94%
Divulgação/Record
1,18%
Divulgação/Record
1,18%
Divulgação/Record
0,59%
Divulgação/Record
1,18%
Divulgação/Record
6,47%
Divulgação/Record
6,47%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
0,59%
Divulgação/Record
0,59%
Divulgação/Record
0,59%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
9,41%
Divulgação/Record
1,18%
Divulgação/Record
0,59%
Divulgação/Record
0,59%
Divulgação/Record
8,82%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Rayane detona peoa após primeira dinâmica de A Fazenda: 'Quis fazer VT'

A Fazenda 17: Galisteu comete gafe ao vivo e põe dinâmica em risco

A Fazenda 17: Estreia tem dinâmica com troca de peões valendo dinheiro

Matheus Martins e Carol Lekker são os peões infiltrados de A Fazenda 17

Affair com Letícia Spiller e conteúdo adulto: quem é Nizam de A Fazenda

Estrela da Casa: Brenno Casagrande é o quarto eliminado do reality

Envenenamento, críticas a Thalia e mais: quem é Gabriela Spanic

Importunação sexual, transfobia: as polêmicas de Dudu Camargo, de A Fazenda

Record cria entrada de 'A Usurpadora' para Gaby Spanic em A Fazenda

Simioni aprende a sambar para ser rainha no Carnaval: 'Obrigatoriedade'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 16/9 a 27/9