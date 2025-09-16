Chico: Erro de Galisteu coloca primeira semana de A Fazenda em risco

A apresentadora Adriane Galisteu entregou informações além do previsto sobre os infiltrados durante a estreia de A Fazenda 2025, afirma Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL. O comentarista aponta que, ao usar o termo no plural e detalhar a dinâmica, Galisteu permitiu que os participantes percebessem a existência de mais de um infiltrado, prejudicando o suspense planejado.

Ela deu com a língua nos dentes. Foi chocante. Aliás, eu achei que eles explicaram tudo errado. Acho que a Galisteu não tinha que ter entrado no detalhe. Acho que ela poderia ter deixado umas coisas no ar: 'Olha, pessoal, tem uma pessoa aí dentro que não está concorrendo, e vocês vão ter que lidar com isso depois'. E deixa rolar. Mas ela explicou tudo... Chico Barney

Bárbara Saryne avalia que o excesso de informação mudou o comportamento dos peões e facilitou a formação de estratégias. Para ela, o tempo dedicado à dinâmica logo na estreia foi um erro.

Aí eles já estão fazendo estratégia, vão se dividir de 5 em 5. Não precisava ter dado tanta informação. Bárbara Saryne

Barney destaca que o deslize de Galisteu pode ter efeitos duradouros na dinâmica do programa. "Pois é, aí você meio que direciona um negócio que não é a desconfiança, é a dinâmica. E participante de área de show hoje em dia é viciado em dinâmica."

Bárbara Saryne aponta que os perfis opostos dos infiltrados devem enriquecer a dinâmica do reality, com Carol Lekker mais ativa e Matheus Martins tentando passar despercebido, embaralhando as estratégias dos participantes.

Os perfis dos infiltrados são diferentes. Ele parece ser mais tranquilão, querendo passar despercebido, e ela tá indo pra cima. O que é bom também, porque eu não apostaria que uma pessoa que tá indo pra cima, que tá se destacando, vai ser o infiltrado. Então, é legal isso. Bárbara Saryne

