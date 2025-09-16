Topo

Ferida, mas maquiavélica: Odete conta mentira após ser baleada em Vale Tudo

Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 16h52

No sábado (20), Odete Roitman (Debora Bloch) será baleada enquanto dirige. Ela não morrerá no atentado, mas ficará ferida. Ainda assim terá fôlego suficiente para manter sua estratégia ativa. Entenda a seguir.

O que aconteceu

Odete vai mentir para a polícia ao ser resgatada. Mesmo ferida, Odete não perde o controle em seus objetivos. À polícia, a milionária alega ter sido vítima de tentativa de assalto e não um atentado encomendado, reforçando a imagem de frieza que sempre marcou a personagem.

Intuito é confundir as investigações e manter as falcatruas da TCA em sigilo, ao menos o que for possível. Anteriormente, a imprensa soube, após um vazamento calculado por Marco Aurélio, que Odete estava envolvida em um esquema de favorecimento político, com desvio de rotas de voos da TCA.

Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo

A denúncia, que também poderia incriminar Marco Aurélio, foi direcionada apenas para Odete. O vilão manipulou as informações para derrubar a imagem da rival e sair ileso. Agora, ele vai além. Marco Aurélio prepara um golpe bilionário contra a TCA e já começa a transferir dinheiro para contas no exterior. Ao mesmo tempo, planeja orquestrar uma campanha para fortalecer sua própria reputação e conquistar a presidência da empresa junto ao conselho administrativo.

Por conta dessas e outras, que Odete prefere colocar "panos quentes" na investigação da polícia. Após o atentado, ela blefa ao fazer um novo acordo com Marco Aurélio e lidera uma próxima armadilha. A executiva descobre a medicação usada por ele e encomenda, com um químico, um remédio adulterado.

César é envenenado no lugar de Marco Aurélio. O jogo vira quando César Ribeiro (Cauã Reymond), marido de Odete e herdeiro de 50% da TCA, aparece com dor de cabeça. Sem saber do veneno, ele toma o medicamento que seria destinado a Marco Aurélio, criando um novo suspense na trama.

Quem são os principais suspeitos de atirar em Odete? O autor do disparo permanece em mistério. Marco Aurélio (Alexandre Nero) sabe muito bem que foi Odete quem matou matá-lo dias antes e guarda uma arma. César também descobre ser o herdeiro de metade da fortuna da esposa. Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) também entram no radar, pois sabem que Leonardo Roitman (Guilherme Magon) está vivo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

