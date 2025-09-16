Topo

Entretenimento

Ator afirma que 'todos' usam anabolizantes em Hollywood: 'Nenhum é natural'

Frank Grillo afirma que "todo mundo" usa anabolizantes em Hollywood - Michael Buckner/Variety via Getty Images
Frank Grillo afirma que 'todo mundo' usa anabolizantes em Hollywood Imagem: Michael Buckner/Variety via Getty Images
do UOL

De Splash, em São Paulo

16/09/2025 13h12

Frank Grillo, 60, afirma que "todo mundo" usa anabolizantes em Hollywood. O ator debateu o uso de esteroides por astros que interpretaram super-heróis na indústria cinematográfica dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Artista, que participou de filmes da Marvel e da DC, falou sobre o tema durante participação no videocast "Strong Talk", da revista especializada Men's Health.

Nenhum desses é um corpo natural. Esses caras não andam por aí olhando para um lado durante seis meses do ano e, de repente, têm 16 quilos de músculos. Todos nós sabemos o que eles estão fazendo. Eles podem não querer dizer, mas todos fazem. Todo mundo.

Ele também discutiu o uso de substâncias autorizadas no país norte-americano. "Eles [atores] fazem isso, você sabe, tomam anabolizantes e todas as outras coisas que agora são prescritas por médicos, o que é bom, porque pelo menos pode ser monitorado por um profissional médico. Mas nenhum desses corpos é natural".

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Maíra Cardi xinga proprietário que quer vender escritório após reforma

'Betiger', um mangá brasileiro sobre apostas e 'tigrinho'

Ator de 'Terra Nostra' morreu tragicamente dias após cair em escada rolante

Ator afirma que 'todos' usam anabolizantes em Hollywood: 'Nenhum é natural'

Robert Redford e Sonia Braga viveram 'longo' romance nos anos 80

Brenno Casagrande é eliminado do 'Estrela da Casa'

Odete leva tiro em 'Vale Tudo' e esses são os 4 principais suspeitos

Quem é Renata Muller, confirmada em 'A Fazenda 17' e ex-mulher de Victor Pecoraro?

Leonardo compra avião que Zé Felipe ganhou de Virginia

Famosos lamentam a morte de Robert Redford e prestam homenagens

Homem conhecido como o 'golpista do Tinder' é preso na Geórgia