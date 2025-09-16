Ator afirma que 'todos' usam anabolizantes em Hollywood: 'Nenhum é natural'

Frank Grillo, 60, afirma que "todo mundo" usa anabolizantes em Hollywood. O ator debateu o uso de esteroides por astros que interpretaram super-heróis na indústria cinematográfica dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Artista, que participou de filmes da Marvel e da DC, falou sobre o tema durante participação no videocast "Strong Talk", da revista especializada Men's Health.

Nenhum desses é um corpo natural. Esses caras não andam por aí olhando para um lado durante seis meses do ano e, de repente, têm 16 quilos de músculos. Todos nós sabemos o que eles estão fazendo. Eles podem não querer dizer, mas todos fazem. Todo mundo.

Ele também discutiu o uso de substâncias autorizadas no país norte-americano. "Eles [atores] fazem isso, você sabe, tomam anabolizantes e todas as outras coisas que agora são prescritas por médicos, o que é bom, porque pelo menos pode ser monitorado por um profissional médico. Mas nenhum desses corpos é natural".