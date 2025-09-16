Famosos lamentam a morte de Robert Redford e prestam homenagens

Morreu nesta terça-feira, 16, o ator e cineasta Robert Redford, aos 89 anos. Ele ficou conhecido por produções como Três Dias do Condor e Golpe de Mestre, além de ter sido diretor, produtor e ativista pelo cinema independente.

Após o anúncio de sua morte, o escritor Stephen King lamentou: "Robert Redford morreu. Ele foi parte da nova e animadora Hollywood nos anos 1970 e 1980. Difícil de acreditar que ele já tinha 89 [anos]."

Marlee Matlin, atriz do filme CODA - No Ritmo do Coração, relembrou o papel do ator a criação do festival Sundance. "Nosso filme, CODA, recebeu atenção de todos por causa do Sundance. E o Sundance ocorreu por causa de Robert Redford. Um gênio morreu. Descanse em paz, Robert."

No Instagram, a comediante e atriz Rosie ODonnell homenageou Robert. "Nós nunca mais seremos os mesmos. Boa noite, que legado."

Além disso, alguns brasileiros também lamentaram a morte do ator. Sophie Charlotte escreveu, em seus stories: "Descanse em paz."

"Morreu Robert Redford. Uma estrela se apaga, mas a luz continua sua viagem", comentou também, em suas redes sociais, a escritora brasileira Rosana Hermann.