Topo

Entretenimento

'Êta Mundo Melhor!' hoje (16): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Samir em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Samir em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (16) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin. Estela e Celso se desentendem por conta de Ernesto. As crianças pedem que Aladin se esconda no carro de Candinho para salvar Samir e Jasmin. Aderbal e Marilda anunciam a Samir e Jasmin que os venderão para um homem. Jasmin consegue fugir e avisa a Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos que Samir está em perigo. Cunegundes tem uma nova visão com Pedro II. Candinho, Zulma e Aladin seguem sua busca por Samir e Jasmin.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (16): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Fazenda: Renata Muller sugere treta com Fernando Sampaio por amizade com ex

'Êta Mundo Melhor!' hoje (16): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Maisa posa com biquíni asa-delta e exibe abdômen definido

Da demissão da Globo à Fazenda: a trajetória de Michelle Barros

Viih Tube pede que pai construa própria história: 'Amado, vilão ou planta?'

Oscar 2026: Diretor de 'O Agente Secreto' venceu Cannes e dirigiu 'Bacurau'

Cota Belo: Cantor 'emplaca' ex e atual no mesmo ano em reality show

'O Estúdio': maior vencedora do Emmy incomodou executivos em Hollywood

Rayane detona peoa após primeira dinâmica de A Fazenda: 'Quis fazer VT'

A Fazenda 17: Galisteu comete gafe ao vivo e põe dinâmica em risco