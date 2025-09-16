Espanha deixará festival musical Eurovision se Israel participar

MADRI (Reuters) - O conselho da emissora estatal espanhola RTVE votou nesta terça-feira para se retirar da edição de 2026 do festival musical Eurovision, a ser realizado em maio em Viena, caso Israel participe do evento.

A Espanha é o quinto país a fazer tal promessa, depois da Holanda, Eslovênia, Islândia e Irlanda, e o primeiro dos chamados "Cinco Grandes" -- um grupo que também inclui Reino Unido, Alemanha, Itália e França. Esses países se qualificam automaticamente para a rodada final do concurso.

A medida, proposta pelo presidente da RTVE, José Pablo López, obteve 10 votos a favor, quatro contra e uma abstenção no conselho de 15 membros, informou a emissora em um comunicado.

O Eurovision, que enfatiza sua neutralidade política, enfrentou uma controvérsia este ano relacionada à guerra em Gaza.

Vários países pediram à União Europeia de Radiodifusão, uma aliança de emissoras públicas que organiza e coproduz o evento anual, que excluísse Israel da edição de 2025. O concorrente israelense Yuval Raphael acabou ficando em segundo lugar.

O cantor austríaco JJ, que venceu este ano, também pediu a exclusão de Israel em 2026.

(Reportagem de David Latona)