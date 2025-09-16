Topo

Erika Schneider ousa com look transparente cravejado com 90 mil cristais

De Splash, São Paulo

16/09/2025 11h31

Erika Schneider, 34, usou um vestido transparente com 90 mil cristais na festa de Virginia, que aconteceu ontem (15).

O que aconteceu

A ex-Fazenda escolheu o look para a comemoração dos 4 anos da WePink. A festa da marca de Virginia Fonseca e Samara Pink contou com a presença de Ludmilla, Belo, Gracyanne Barbosa, Isabelle Nogueira, Murilo Huff, entre outros influenciadores.

O vestido é bordado com cristais Swarovski. A peça estava conforme o dress code da festa, em que os convidados tinham que ir de rosa.

erika - Brendon Lira/Divulgação - Brendon Lira/Divulgação
Erika Schneider na festa da Wepink
Imagem: Brendon Lira/Divulgação

