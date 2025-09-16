Topo

A Fazenda: 'Elenco mequetrefe é o que a gente gosta', diz Chico

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 12h12

O perfil variado dos participantes e a aposta em nomes inusitados animaram Chico Barney, que vê o elenco de A Fazenda 17 como um dos melhores dos últimos anos. No Central Splash, do Canal UOL, Barney e Bárbara Saryne destacaram que elencos considerados "mequetrefes" são, na verdade, um dos trunfos do reality.

O elenco Mequetrefe não é no sentido pejorativo. Exato. Exato. É o tipo de elenco que a gente gosta.Chico Barney

Isso é um indicativo que a Fazenda vai bem, que o elenco é bom.Bárbara Saryne

Chico Barney destaca preferência por participantes excêntricos e surpreendentes, citando Dudu Camargo, Valério Araújo e Saori Cardoso como destaques da estreia, ao lado de Bárbara Saryne.

Pra mim, os três, eu gosto de gente diferente. Eu gosto de ser surpreendido. Eu não gosto de estar ali naquele negócio de, 'ah, esse aqui vai dar briga, esse aqui sei lá o quê e tal'. Não. Eu acho que eu gosto do... do extravagante.Chico Barney

"Olha, as três pessoas que me chamaram mais atenção foram Dudu Camargo, né? Esse daí acho que todo mundo vai concordar. Esquisitíssimo, que pessoa bizarra, adorei. Walério Araújo, é um dos meus destaques, ele é desruptivo, acho que vai dar bom. E Saori Cardoso, achei diverditíssima a apresentação dela", complementou o colunista do UOL.

Bárbara Saryne também elencou seu trio favorito.

Olha, as três pessoas que me chamaram mais atenção foram Dudu Camargo, né? Esse daí acho que todo mundo vai concordar. Em segundo é a Usurpadora, porque aquele chororô e tal, eu achei que rendeu uma conversa muito boa... A terceira pessoa é a Iona. Essa conversa delas pra mim foi incrível, eu já vejo uma amizade ali. Então acho que esses três nomes me surpreenderam na noite de ontem.Bárbara Saryne

'Maior erro de escalação da história'

Chico Barney faz avaliação dura sobre a escolha de Fernando Sampaio para o elenco, apontando risco de clima pesado e possível repetição de comportamento, enquanto Bárbara Saryne prefere aguardar antes de julgar.

Agora, um erro de escalação. Eu quero falar do erro de escalação, o maior erro de escalação da história da Fazenda. Fernando Sampaio. Já deu pra ver que ele vai pesar o clima, já deu pra ver que tudo que ele fez de ruim na Grande Conquista, vai repetir agora na Fazenda e talvez ele estrague essa temporada. Tá bom? Existe o limite do humor. Existe o limite do horror também. E ele superou.Chico Barney

  Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

