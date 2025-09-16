Saryne: Spanic tem ego de estrela gringa e espera que 'fiquem a lambendo'

Topo

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 12h23

A entrada de Gaby Spanic em A Fazenda 2025 trouxe expectativas altas e debates sobre ego e adaptação, segundo Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

A atriz venezuelana, famosa por "A Usurpadora", virou centro das atenções logo ao chegar, mas o clima mudou com o início das dinâmicas do reality. Bárbara observa como a artista lida com a exposição.

Eu acho que ela não vai sair, mas eu acho que ela tem um ego grande. Ela tá acostumada aqui no Brasil, todo mundo ficar em cima dela e tal. Então talvez esse choro seja disso também, de falar, 'opa, pera aí, não tô sendo essa pessoa lambida por todo o elenco'.Bárbara Saryne

Bárbara destaca que, apesar do impacto inicial, Spanic enfrenta um ambiente menos receptivo no confinamento. Os colegas demonstram curiosidade, mas mantêm certa distância, por causa de sua fama internacional.

Eu acho que vão ficar em cima dela e talvez isso também faça com que a Gabi Spanic fique nessa tristeza ainda mais, de pensar, 'poxa, tô aqui, tô tentando me enturmar, não tô sendo lambida e ainda tão desconfiando de mim'. Porque ela quer ser lambida, né? Tem aquele ego.Bárbara Saryne

A produção da Record investiu em uma entrada temática para Spanic, reforçando o clima de novela. Mas a dinâmica competitiva logo colocou a artista em situações de desconforto, evidenciando os desafios de adaptação para quem está acostumada ao protagonismo.

