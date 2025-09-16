Topo

Entretenimento

Debora Bloch palpita sobre final de Vale Tudo: 'Acho que Odete vai morrer'

Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" - Globo/Fábio Rocha
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo/Fábio Rocha
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 09h02

Debora Bloch, 62, comenta sobre a reta final de "Vale Tudo" (Globo) e exalta liberdade de sua personagem.

O que aconteceu

Atriz acredita que sua personagem morrerá no remake. "Acho que a Odete vai morrer porque a pergunta 'quem matou Odete Roitman?' está muito forte no imaginário dessa novela", admitiu ao Gshow.

Relacionadas

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 16/9 a 27/9

'Vale Tudo': 2 pessoas inesperadas matam charada 'cabeluda' sobre Freitas

3 cenas macabras que reviram 'Vale Tudo' totalmente após Odete levar tiro

Veterana da teledramaturgia ressaltou o desafio de viver a vilã. "Tinha uma grande responsabilidade de recriar uma personagem icônica, que estava no imaginário de todo mundo, e que a Beatriz Segall fez brilhantemente. Era um desafio encontrar a minha Odete, a minha maneira de fazer a personagem, a minha interpretação. Não tive dúvidas que devia fazer e que seria incrível, mas tive todos os medos de não acertar."

Artista diz se animar com a liberdade sexual de Odete Roitman. "Acho maravilhoso e divertido. Acho que é transgressor [ver] essa inversão dos papéis masculino e feminino. Não estamos acostumados a ver na novela das nove uma mulher numa posição de poder nas relações com os homens, se relacionando com homens muito mais jovens, e sem estar à mercê da vontade do homem", opinou.

A Odete faz com os homens o que vemos há décadas, de forma normalizada, os homens fazerem com a mulheres. Reforçou Debora Bloch

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Espanha deixará festival musical Eurovision se Israel participar

Morre nos EUA o ator e cineasta Robert Redford, aos 89 anos

Meryl Streep elegeu beijo com Robert Redford como o melhor de sua carreira

Robert Redford anunciou aposentadoria em 2018: 'Basta em termos de atuação'

Sydney Sweeney posa de maiô decotado em viagem de aniversário

'O brasileiro tem um fetiche pela Suzane', diz autor de 'Tremembé'

Ator Robert Redford, que se tornou diretor e ativista, morre aos 89 anos

Ator e diretor Robert Redford morre aos 89 anos

'Vale Tudo' hoje (16): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Michelle Barros sobre entrada em A Fazenda: 'Sei que ninguém esperava isso'

Debora Bloch palpita sobre final de Vale Tudo: 'Acho que Odete vai morrer'