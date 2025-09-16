Topo

Cota Belo: Cantor 'emplaca' ex e atual no mesmo ano em reality show

Belo: atual namorada do cantor está no elenco de A Fazenda 17 - Ingrid Brasil/UOL
Belo: atual namorada do cantor está no elenco de A Fazenda 17 Imagem: Ingrid Brasil/UOL
Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 05h30

A Fazenda 2025 (Record) iniciou ontem e trouxe entre os nomes do elenco o de Rayane Figliuzzi.

O que aconteceu

A influenciadora e empresária é a atual namorada do cantor Belo. Em sua apresentação, Rayane brincou com o fato. "Um furo de reportagem? Sou namorada do Belo."

Envenenamento, críticas a Thalia e mais: quem é Gabriela Spanic

Os dois começaram a ser vistos juntos no final do ano passado e assumiram o namoro. Recentemente, ela falou sobre planos de ter filho com o cantor.

Rayane não é a primeira pessoa relacionada a Belo a entrar em um reality show em 2025. Sua ex-mulher, Gracyanne Barbosa, fez parte do Camarote do BBB 25.

ss - Reprodução/Globoplay - Reprodução/Globoplay
BBB 25: Gracyanne no dia do nono Paredão
Imagem: Reprodução/Globoplay

