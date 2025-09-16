Cota Belo: Cantor 'emplaca' ex e atual no mesmo ano em reality show
A Fazenda 2025 (Record) iniciou ontem e trouxe entre os nomes do elenco o de Rayane Figliuzzi.
O que aconteceu
A influenciadora e empresária é a atual namorada do cantor Belo. Em sua apresentação, Rayane brincou com o fato. "Um furo de reportagem? Sou namorada do Belo."
Os dois começaram a ser vistos juntos no final do ano passado e assumiram o namoro. Recentemente, ela falou sobre planos de ter filho com o cantor.
Rayane não é a primeira pessoa relacionada a Belo a entrar em um reality show em 2025. Sua ex-mulher, Gracyanne Barbosa, fez parte do Camarote do BBB 25.
A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?
Resultado parcialTotal de 302 votos
0,66%
1,99%
0,99%
1,32%
33,11%
1,32%
5,96%
5,30%
0,66%
0,66%
0,66%
4,30%
6,62%
8,94%
0,33%
1,32%
0,66%
3,97%
9,93%
0,99%
0,33%
4,64%
4,97%