Cota Belo: Cantor 'emplaca' ex e atual no mesmo ano em reality show

Colaboração para Splash, em São Paulo

A Fazenda 2025 (Record) iniciou ontem e trouxe entre os nomes do elenco o de Rayane Figliuzzi.

O que aconteceu

A influenciadora e empresária é a atual namorada do cantor Belo. Em sua apresentação, Rayane brincou com o fato. "Um furo de reportagem? Sou namorada do Belo."

Rayane Figliuzzi posa ao lado do namorado, Belo, em jantar romântico Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois começaram a ser vistos juntos no final do ano passado e assumiram o namoro. Recentemente, ela falou sobre planos de ter filho com o cantor.

Rayane não é a primeira pessoa relacionada a Belo a entrar em um reality show em 2025. Sua ex-mulher, Gracyanne Barbosa, fez parte do Camarote do BBB 25.

BBB 25: Gracyanne no dia do nono Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay