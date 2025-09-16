Como funciona o Discord, onde suspeito de matar Kirk teria confessado crime

O suspeito de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk teria confessado o crime em um chat no Discord. A plataforma foi criada como um mensageiro para reunir jogadores online.

O que aconteceu

O Discord nasceu como uma ferramenta de comunicação entre gamers. Hoje, porém, tem mais de 150 milhões de usuários ativos por mês. Lançado em 2015, o aplicativo permite chats de voz, texto e vídeo durante partidas de jogos online. A pandemia de covid-19 acelerou seu crescimento e consolidou sua transformação em um espaço usado por comunidades de todos os tipos, incluindo públicos juvenis.

O Discord possui cerca de 560 milhões de contas registradas globalmente. Dessas, segundo o site Business of Apps, 220 milhões são usuários ativos mensais. No Brasil, de acordo com o World Population Review, o Discord é especialmente popular, com aproximadamente 56,4 milhões de contas registradas, tornando o país o segundo maior mercado da plataforma —atrás apenas dos Estados Unidos, que somam cerca de 234,4 milhões de contas.

A estrutura da plataforma é baseada em "servidores" criados pelos próprios usuários. Cada servidor funciona como um fórum temático, com canais de bate-papo privados ou públicos. Essa descentralização e a ausência de uma moderação ativa permitiram o surgimento de comunidades voltadas para os mais variados assuntos —inclusive temas sensíveis e ilegais.

Especialistas alertam para os riscos de exposição precoce a ambientes não supervisionados. A ausência de verificação de idade e o anonimato favorecem a entrada de predadores sexuais, aliciadores e grupos radicais. Segundo a socióloga Alex Goldenberg, o Discord é "o habitat natural dos renegados online" por permitir a formação de comunidades fechadas e hostis à vigilância externa.

Discord já esteve no olho do furacão por seu papel em incidentes criminosos. Durante uma convenção de direita em Charlottesville (EUA), em 2017, por exemplo, um supremacista branco atropelou a multidão que protestava contra o evento e deixou uma pessoa morta. O FBI encontrou conversas no Discord nas quais outro supremacista incentivava a violência no evento. O Discord disse que proibiu servidores que promoviam a ideologia neonazista.

No Brasil, o aplicativo se popularizou entre crianças e adolescentes. Relatos mostram o uso frequente por jovens de 10 a 17 anos, que veem o app como um espaço para socializar, consumir conteúdo e buscar até vagas de trabalho. Uma reportagem do UOL revelou que crianças usam o Discord como um "LinkedIn mirim", tentando vagas como atendentes ou desenvolvedores dentro do jogo Roblox.

Casos de abuso, chantagem e indução à automutilação já foram registrados. O UOL revelou em 2023 que adolescentes foram apreendidos no Brasil por cometer estupros e incentivar mutilações em meninas dentro de servidores do Discord. As vítimas, em geral, acreditavam estar participando de desafios ou comunidades inofensivas.

'Meu clone': suspeito de matar Kirk debochou em chat após crime

Tyler Robinson, suspeito de matar o influenciador de direita Charlie Kirk, fez piada sobre o crime no Discord. Quando a polícia começou a divulgar imagens do possível autor do assassinato, o jovem brincou com colegas em um grupo na plataforma. "É meu clone", disse. O jornal americano "The New York Times" teve acesso a esse conteúdo.

FBI divulgou imagem de pessoa que estaria conectada ao ataque de Charlie Kirk Imagem: FBI

Polícia divulgou imagens de um jovem magro, de boné e óculos escuros circulando pela Universidade do Vale de Utah. Apesar da baixa qualidade, as autoridades pediram que quem reconhecesse a pessoa entrasse em contato.

No dia seguinte, colegas de Robinson no Discord o questionaram sobre as imagens. Um perguntou onde ele estava e outro escreveu, sem rodeios: "Tyler matou Kirk". O suspeito respondeu que a pessoa nas fotos era seu clone e que estavam tentando "causar problemas para ele".

Integrantes do grupo brincaram sobre a recompensa de mais de R$ 500 milhões oferecida pelo FBI para identificar o suspeito. Um deles disse que entregaria Robinson para ficar com o dinheiro. Ele respondeu que poderia fazer isso, desde que dividisse a grana com ele.

Ironias continuaram na conversa. Quando um colega comentou que Donald Trump enviaria o Exército para Utah, estado natal de Robinson, em busca do assassino, o suspeito retrucou que isso não aconteceria em um "estado vermelho" (referência ao predomínio republicano na região) e sugeriu que o atirador poderia ser "alguém da Califórnia".

Nas mensagens, Robinson também demonstrou acompanhar as notícias. Ele comentou sobre os escritos encontrados no local do crime — frases antifascistas — e disse que "a munição tinha alguma coisa relacionada a questões trans, mas não estão divulgando fotos nem citações exatas".

Robinson foi preso menos de 12 horas após essa troca de mensagens. Um ex-colega de ensino médio, que também fazia parte do grupo no Discord, repassou a conversa ao jornal americano "The New York Times".

Governador do Estado de Utah disse que Robinson não está colaborando com as investigações. Mas garantiu que familiares e pessoas próximas estão falando, o que vai ajudar a entender o motivo do crime.

*Com informações de reportagens publicadas em 09/04/2025 e 14/09/2025.