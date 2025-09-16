Brady é o 1º: conheça os 7 apresentadores mais bem pagos da TV americana

A Forbes divulgou a lista dos 25 apresentadores mais bem pagos da TV americana, com o sete vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady, aparecendo na primeira colocação do ranking.

O que aconteceu

Comentarista da Fox Sports, Tom Brady recebe US$ 37,5 milhões (R$ 200,6 milhões, na cotação atual) por ano. O ex de Gisele Bundchen fez a sua estreia na TV no ano passado.

Apresentadores e comentaristas esportivos representam oito dos 25 nomes mais bem pagos deste ano. Charles Barkley, ex-astro da NBA e hoje comentarista da Turner Sports, figura na 14ª colocação, com US$ 21 milhões (R$ 112,3 milhões).

Somadas, as 25 personalidades com os maiores salários da TV americana faturam US$ 582 milhões, ou R$ 3,11 bilhões.

Veja os 7 mais bem pagos

1. Tom Brady - US$ 37,5 milhões (R$ 200,6 milhões)

Imagem: Reprodução/Instagram

Aos 48 anos, o ex-quarterback participa de transmissões da NFL na Fox e ainda atua como embaixador da emissora em eventos. "Para especialistas da indústria, o real valor do contrato da Fox com o ex-quarterback é impossível de calcular, já que parte de sua remuneração é paga em ações da empresa, cujo preço subiu bastante desde a assinatura", diz texto da Forbes.

2. Bobby Flay - US$ 33 milhões (R$ 176,6 milhões)

Imagem: Reprodução/Instagram @bobbyflay

Chef celebridade, o norte-americano de 60 anos é dono de vários restaurantes premiados e já apresentou vários programas no Food Network.

3. Gordon Ramsay - US$ 33 milhões (R$ 176,6 milhões)

Imagem: Charles Sykes/Getty Images

Dono um império de programas na Fox, incluindo o MasterChef, o escocês de 58 anos mantém oito estrelas Michelin em seus restaurantes e reúne 40 milhões de seguidores no TikTok.

4. Guy Fieri - US$ 33 milhões (R$ 176,6 milhões)

Imagem: Divulgação/Food Network

O chef americano de 57 anos assinou em 2023 um contrato de US$ 100 milhões (R$ 535 milhões) com o Food Network e participa de inúmeros programas do portfólio da Warner Bros. Discovery.

5. John Oliver - US$ 30 milhões (R$ 160,5 milhões)

Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Estrela do programa Last Week Tonight, da HBO, o apresentador britânico de 48 anos garantiu um contrato quase duas vezes maior que o de seus colegas do late night em emissoras abertas.

6. Ryan Seacrest - US$ 29 milhões (R$ 155 milhões)

O norte-americano de 50 anos assumiu no ano passado o posto de apresentador do tradicional Wheel of Fortune e mantém sua participação no American Idol, entre outros trabalhos.

7. Judy Sheindlin - US$ 28 milhões (R$ 149,8 milhões)

Imagem: Reprodução / Instagram

Depois de deixar a CBS em 2021, a advogada e juíza de 82 anos lançou duas novas atrações judiciais no streaming da Amazon e, desde o ano passado, passou a distribuir o programa Judy Justice para centenas de emissoras locais.