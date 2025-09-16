Oscar 2026: Diretor de 'O Agente Secreto' venceu Cannes e dirigiu 'Bacurau'

O cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, 56, está sob os holofotes. O filme "O Agente Secreto" foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional para 2026.

Quem é Kleber Mendonça Filho

Kleber de Mendonça Vasconcellos Filho nasceu no Recife, em 22 de novembro de 1968. Ele passou parte da juventude na Inglaterra e retornou ao Brasil para cursar jornalismo na Universidade Federal do Pernambuco. Ele é casado com Emilie Lesclaux e tem dois filhos gêmeos: Tomás e Martin.

Ele possui obras de destaque como diretor, produtor e roteirista. Sua primeira produção foi "Homem de Projeção", um documentário lançado em 1992. Depois, fez os curtas "A Menina do Algodão" (2003), "Vinil Verde" (2004), "Eletrodoméstica" (2005), "Noite de Sexta Manhã de Sábado" (2006) e "Recife Frio" (2009).

Sônia Braga em cena do filme pernambucano "Bacurau", que ganhou o prêmio do juri em Cannes Imagem: Divulgação

Primeiro longa do cineasta foi o documentário "Crítico" (2008). No mesmo ano, ele criou o festival Janela Internacional de Cinema do Recife ao lado da esposa. Em 2013, seu primeiro longa de ficção, "O Som ao Redor", foi premiado no Festival do Rio e no Festival de Copenhage como melhor filme.

Reconhecimento em Cannes veio na quinta participação dele no festival. Em 2019, ele já havia sido laureado com o Prêmio do Júri por "Bacurau", codirigido com Juliano Dornelles. "O Som ao Redor", "Aquarius" e "Retratos Fantasmas" também passaram por Cannes.

Festival de Cannes

'O Agente Secreto', filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura Imagem: Victor Jucá

Kleber Mendonça Filho ganhou o prêmio de melhor diretor do Festival de Cannes de 2025 pelo filme "O Agente Secreto". É a segunda vez que um diretor brasileiro recebe a honraria.

O longa chamou a atenção da imprensa francesa, que o chamou de "virtuoso" e "espetacular". Veículos, como a BBC, já o colocam na corrida pelo Oscar 2026.