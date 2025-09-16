A Fazenda 2025: peões infiltrados serão revelados; veja quando

Matheus Martins e Carol Lekker são os dois peões infiltrados no elenco de A Fazenda 2025 (Record). A novidade foi revelada oficialmente ao público na estreia do programa ontem.

O que aconteceu

Adriane Galisteu informou que os dois infiltrados serão revelados na próxima terça-feira, dia da formação da primeira roça. Ontem, durante a estreia da temporada, ela cometeu uma gafe ao usar o termo no plural para os peões. Até então, eles acreditavam que havia apenas um.

Já hoje, ela confirmou aos peões que são dois infiltrados.

Como funciona a dinâmica

Carelli explicou na coletiva de imprensa como funciona a dinâmica. "Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil."

Ele continuou. "No segundo dia de programa, vamos revelar que são dois infiltrados. No terceiro dia, diremos que é um homem e uma mulher. E no quarto dia, a gente vai dizer dois nomes de peões que não são os infiltrados. Na véspera dos votos, eles vão descobrir que os infiltrados receberam missões para serem feitas ao longo da semana."

Após o fim da dinâmica, os dois infiltrados ficam em "stand by", para assumir o lugar de algum peão em uma eventual desistência.