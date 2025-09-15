Topo

Entretenimento

Yasmin Brunet posa de biquíni de alcinha e é enaltecida: 'Uma pintura'

Yasmin Brunet recebe elogios ao posar de biquíni - Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet recebe elogios ao posar de biquíni Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 15h00

Yasmin Brunet, 37, posou de biquíni e chamou a atenção dos seguidores.

O que aconteceu

A modelo surgiu com um biquíni amarelo de alcinha. Ela fez a publicação hoje em seu Instagram.

Relacionadas

Yasmin Brunet é flagrada com empresário em Noronha; saiba quem é

De biquíni, Yasmin Brunet empina bumbum e é elogiada: 'Abalando estruturas'

Yasmin Brunet posa de biquíni em 'ilha misteriosa' e é elogiada; veja

Sem citar onde estava, a ex-BBB disse que estava em "seu lugar". Apesar de não compartilhar a localização, a filha de Luiza Brunet marcou um guia turístico de Fernando de Noronha.

Yasmin Brunet foi exaltada com a postagem. "Uma pintura", escreveu uma. "Sereia demais", indicou outra. "Yasmin deveria ser elogio, 'nossa, você está muito Yasmin hoje'", brincou uma terceira.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Participantes de A Fazenda 2025: veja que horas elenco será anunciado

Afonso morreu na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Final teve revelação de segredo

Flavia Guerra: 'O Agente Secreto' tem elementos pra lutar pelo Oscar

Anitta reage sobre 'O Agente Secreto' representar o Brasil no Oscar 2026

Oscar: Que países já ganharam prêmio de Filme Internacional dois anos seguidos?

Em tratamento contra câncer, ex-Globo alerta: 'Diagnóstico precoce salva'

Odete Roitman será baleada no capítulo 150 de 'Vale Tudo'; saiba mais

Yasmin Brunet posa de biquíni de alcinha e é enaltecida: 'Uma pintura'

Variety aponta atriz de 'O Agente Secreto' como possível indicada ao Oscar

Reviravolta no remake: Marco Aurélio morre após tiro em 'Vale Tudo'?

Netflix recebe críticas por gravar em SP série sobre o acidente do Césio 137 de Goiânia