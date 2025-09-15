Topo

Viúva de Leandro diz que não é convidada para festas de Leonardo

São Paulo

15/09/2025 17h25

Andréa Mota Marques, viúva do cantor Leandro, revelou que não é convidada para as festas que seu ex-cunhado, Leonardo, costuma dar. Em um vídeo, respondendo a seus seguidores, a empresária explicou que entende que as festas realizadas por Leonardo e sua atual esposa, Poliana Rocha, são íntimos e familiares.

"As festas deles são super intimistas, para poucos convidados, então, só estão os mais próximos", explicou a ex-modelo. "Eu amo a Poliana, Leonardo, Zé felipe, torço muito por eles. Muita luz para eles", continuou.

No vídeo, Andrea disse ainda que mal conhece a influenciadora Virginia Fonseca, ex-nora de Leonardo. "Fui apresentada a ela uma vez", contou.

Moradora de Goiânia, Andrea se prepara para participar do doc reality Poderosas do Cerrado, que estreia no próximo mês no GNT. Ela dividirá a atração com a pecuarista Roseli Tavares, as empresárias Cristal Lobo, Tana Lobo, Thaily Semensato e a influenciadora Layla Monteiro.

Ao longo de dez episódios, o público vai acompanhar o cotidiano de cada uma delas com a família, os desafios no trabalho e os momentos de badalação nos grandes eventos de Goiás.

