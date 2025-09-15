Videogame 'Life is Strange' será transformado em seriado live-action

O jogo de videogame Life is Strange será adaptado para um seriado live-action do Prime Video. A produção será escrita e comandada por Charlie Covell, responsável pelas séries The End of the F***ing World e Kaos. A informação foi revelada pela revista Variety.

"É uma grande honra adaptar Life Is Strange para a Amazon MGM Studios", afirmou Covell à publicação. "Mal posso esperar para compartilhar a história de Max e Chloe com jogadores antigos e novos públicos."

Além da Amazon, a produção contará com o apoio dos estúdios Story Kitchen e LuckyChap.

A Square Enix, desenvolvedora responsável pelo jogo original, também participa da produção.

Ainda não há data de lançamento prevista para a obra.

Trama

Assim como no jogo, a série contará a história de Max Caulfield, uma estudante de fotografia que descobre como voltar no tempo por breves períodos. Quando ela vê sua amiga Chloe ser assassinada, utiliza seus poderes para salvá-la.

A decisão, no entanto, acaba complicando a vida das duas, que se veem tragadas por uma conspiração que envolve segredos macabros, o desaparecimento de estudantes e o lado obscuro de uma cidade supostamente pacífica.

Lançado em 2015, o jogo francês se tornou um grande sucesso. Ao todo, mais de 20 milhões de pessoas já jogaram a obra.

Inspirado em séries como Twin Peaks e em livros como O Apanhador no Campo de Centeio, o jogo constrói uma história que percorre a transformação da infância à juventude, explorando as inúmeras possibilidades dessa fase.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.