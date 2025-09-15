Vencedor do Oscar revela festa com Michael Jackson em hotel aos 13 anos
Mark Ronson revelou que esteve em uma festa de Michael Jackson, em um quarto de hotel, quando tinha apenas 13 anos.
O que aconteceu
Vencedor do Oscar de Melhor Canção Original com "Shallow" conta detalhes do episódio no livro "Night People", segundo publicou o The Sun. Ele ressalta, porém, que nada "anormal" aconteceu naquele dia.
Mark foi apresentado ao astro pelo amigo Sean Lennon, filho de John Lennon e Yoko Ono. "Acho que o Michael ficou na casa do Sean e, na noite seguinte, fomos ver a 'Bad Tour'. E aí o Michael deu uma grande festa depois do show no quarto do hotel dele."
Ele diz que repensou momento quando denúncias de abuso sexual contra Michael vieram à tona. "E é claro que eu repensei tudo isso umas cem vezes. Eu pensei, por algum motivo, que não havia nada de estranho ou desagradável naquela noite."