'Vale Tudo' hoje (15): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Mário Sérgio (Thomas Aquino) e Freitas (Luís Lobianco) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Mário Sérgio (Thomas Aquino) e Freitas (Luís Lobianco) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher. Marco Aurélio é levado para o hospital. Marco Aurélio afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. Leila avisa ao marido que ele andará com segurança.

Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. Celina fica mal quando Estéban lhe diz que precisa de um tempo. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização. Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clima entre Freitas e Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

