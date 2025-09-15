'Vale Tudo': 2 pessoas inesperadas matam charada 'cabeluda' sobre Freitas
Amanhã, terça-feira (16), em "Vale Tudo" (Globo), Freitas (Luís Lobianco) se torna alvo de desconfianças.
O que vai acontecer
Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher. Marco Aurélio é levado para o hospital e afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. Desesperada, Leila avisa ao marido que ele andará com segurança.
Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização.
Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clima entre Freitas e Odete. A partir daí, o executivo da TCA tomará uma decisão sobre o braço direito.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.