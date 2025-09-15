Atores de 'Tremembé' sobre humanizar Cravinhos: 'Todos sofremos traumas'

Em 2002, Suzane Von Richthofen, o namorado, Daniel Cravinhos, e o cunhado Cristian Cravinhos foram condenados pelo homicídio duplo dos pais da jovem. Duas décadas depois, o caso continua em alta no audiovisual, sendo explorado em três filmes, uma minissérie, alguns documentários e, agora, a série de TV "Tremembé".

O seriado do Amazon Prime Video, inspirado pelo complexo prisional do interior de São Paulo, conhecido por receber criminosos notórios, imagina o encontro entre vários nomes infames do crime brasileiro. Em novembro de 2024, Splash teve a oportunidade de visitar os bastidores da produção e conversar com o elenco.

Felipe Simas e Kelner Macêdo, dupla que vive Daniel e Cristian Cravinhos, relembraram o caso que parou o país no começo do século. "São atos bem violentos que estão no nosso imaginário porque é uma história que a gente ouviu muito falar", afirmou Kelner Macêdo, dizendo que resgatar o sentimento da época foi parte da preparação. "Éramos novos, meio criança na época, ali por volta de 2002, mas que está no nosso imaginário, temos essa imagem e essa história, então foi resgatar todo esse material todo esse material que existe na mídia, acompanhar o processo, o caso, a acusação, os depoimentos, e se imbuir dessa história e dessa energia."

A dupla teve o desafio de entrar na mente dos Cravinhos para a série e encontrar humanidade nos assassinos do casal Richthofen. "O que a gente faz é quase uma terapia do personagem", descreveu Felipe Simas. "Não estamos tentando justificar os atos, mas reconhecemos o porquê que foram feitos — não legitimando e [dizendo] que é o lugar certo para estar, mas enxergando que é possível."

Esse amor, a decisão de chamar o irmão e ele não negar, é possível. A paixão no pedido de findar uma história para reiniciar algo diferente, é possível. A imaturidade, a cegueira passional, isso tudo condiz com o ato que eles cometeram, mas, volto a falar, não está distante da gente e está mais próximo do que imaginamos. Por isso acho que temos que nos conhecer tanto, tratar do nosso coração e mente. Felipe Simas sobre "entender" Daniel Cravinhos

Na série, Felipe Simas contracena com uma parceria de longa data: Marina Ruy Barbosa, que vive Suzane Von Richthofen. A dupla já interpretou casais cheios de química nas novelas "Totalmente Demais" e "Fuzuê", mas agora assumem papéis mórbidos dentro das paredes do presídio.

Os irmãos Cravinhos com Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi, ao centro) Imagem: Raphael Montanheiro/Divulgação

Segundo o ator, ter essa experiência com a colega foi essencial para transparecer uma relação intensa em tela. "Contracenamos pouco nesse trabalho, até porque as alas são separadas, mas as poucas cenas que tivemos juntos precisavam de uma intimidade, coisa que nós emprestamos para os personagens. Acho muito bonito ver a Marina nesse lugar tão diferente daquilo que ela já entregou para o país", aqueceu Simas. "É uma parceira de vida, e planejamos futuramente fazer outras coisas porque é muito bom quando conseguimos encontrar pessoas em quem confiamos."

Os atores dos irmãos Cravinhos também desenvolveram uma conexão, já que a relação entre os dois é o ponto-chave dos personagens, segundo Kelner Macêdo. "A nossa relação foi, para mim, o pilar das coisas — dentro e fora de cena, pois nos conectamos de um jeito muito forte e os personagens precisavam estar conectados com essa força motriz. É como se os dois juntos fossem duas partes do mesmo corpo. É algo que me veio muito no início do processo e foi só se confirmando, de que nossos personagens são como se fossem gêmeos", explicou. "A ligação deles é muito forte. Acho que isso pode ser uma novidade para o público acompanhar."

Para a dupla, humanizar os personagens é reconhecer a essência do sucesso do true crime: a de assumir que os crimes horrendos são cometidos por pessoas comuns. "Todos nós sofremos traumas, mas nós nos limitamos a tratar os nossos traumas. Tem gente que faz escolhas com consequências, e é isso que estamos retratando", descreveu Felipe Simas.

Não está tão distante de nós como imaginamos, esse desejo de vingança, esse sentimento de repúdio paterno ou materno. Às vezes, ficarmos apontando dedos e afastando aquilo que está em nós é mais perigoso do que assumirmos uma realidade que talvez seja nossa, que somos isso. Nossa razão e consciência nos dá limites, mas há gente que extrapola e é curioso enxergar quem não tem esse limite. Felipe Simas sobre a essência de "Tremembé"

Já Kelner Macêdo afirma que o seriado quer olhar os criminosos além do caso de assassinato. "Quando acontece um crime que choca o país, a gente tende a esquecer tudo que está em volta deste caso e dessa vida, porque é uma vida: uma pessoa que tem família, que sente, chora, sonha, faz planos, tem irmão, ama e faz atos horrorosos em nome do amor. Aqui vamos acompanhar isso", garantiu. "A minha construção, e acho que a do Fê também, foi muito baseada nesse sentimento que move a gente no final das contas. Não só o crime, porque o crime é um acontecimento dessas vidas, mas e depois? Eles são condenados e estão pagando, mas o que acontece depois, lá dentro? Nosso trabalho foi tentar construir tudo que cerca esses personagens além do crime."

"Tremembé" chega ao catálogo do Amazon Prime Video em 31 de outubro. A produção terá apenas cinco episódios, com todos sendo disponibilizados já no primeiro dia.