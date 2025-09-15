Teresópolis nega 'calamidade financeira' após ação contra show de Leonardo

A Prefeitura de Teresópolis negou que o município esteja em estado de calamidade financeira, após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrar com uma ação civil pública para suspender um show do cantor Leonardo na cidade.

O que aconteceu

Administração enviou nota oficial a Splash na manhã de hoje. "O decreto que tratava desse tema teve vigência limitada e encerrou-se em meados do ano", completou.

Cidade também afirmou que valor do cachê está "totalmente compatível" com a média praticada no mercado para artistas de mesmo porte, relevância e popularidade. "Eventuais variações em outros contratos decorrem de fatores usuais, como data do show, logística de equipe, deslocamento, hospedagem e demais custos operacionais."

A FEPORT 2025 é promovida em colaboração com o Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, e com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da FUNARJ. Estas parcerias viabilizam o evento e garantem a absorção da maior parte dos custos.

Leonardo Vasconcellos (União), prefeito de Teresópolis, posicionou-se ontem por meio das redes sociais. "Vai ter educação, vai ter saúde, vai ter cidade bem cuidada e, sempre que possível, vai ter festa também", disse.

Entenda a polêmica

Prefeitura contratou o show de Leonardo no valor de R$ 800 mil, mesmo tendo dívidas de aproximadamente R$ 700 milhões, segundo informou o MP. A administração municipal também teria atrasado salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS.

MPRJ quer proibir "qualquer pagamento com recursos públicos para a realização da festa". Caso o pedido seja aceito, o município terá 24 horas para informar e justificar todos os gastos envolvidos na feira.

Leonardo é uma das atrações da feira agropecuária Feport 2025. O show dele está marcado para às 23h do dia 21 de setembro.