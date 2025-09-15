Topo

Sobre o que é 'O Agente Secreto', filme que vai representar Brasil no Oscar

De Splash, em São Paulo

15/09/2025 13h41

O filme brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar em 2026.

Sobre o que é o filme?

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas gravações de 'O Agente Secreto' - Victor Jucá - Victor Jucá
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas gravações de 'O Agente Secreto'
Imagem: Victor Jucá

"O Agente Secreto" é um thriller ambientado no Brasil de 1977. "Esse filme é resultado de um desejo grande de continuar filmando o Brasil e o Recife, desta vez no contexto histórico do mundo de 50 anos atrás, de um Brasil do passado. Eu também tinha vontade de fazer um filme de mistério e de suspense, em que o Recife fosse o cenário principal", contou Kleber Mendonça Filho.

Wagner Moura interpreta o protagonista Marcelo, papel feito especialmente para ele. Ele é um especialista em tecnologia com um passado misterioso que volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. "O roteiro foi escrito ao longo de três anos até que chegou a hora de enviá-lo e ver se [Wagner] se interessaria. A reação dele foi sensacional", diz o diretor.

O ator também sempre quis trabalhar com Kleber Mendonça Filho. "Filmar 'O Agente Secreto' foi uma das melhores experiências que tive em sentidos diversos. Trabalhar com Kleber era quase uma obsessão desde que vi 'O Som ao Redor'", diz o ator.

O filme foi gravado entre junho e agosto do ano passado. Também estão no elenco nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho e Edilson Filho. "O Agente Secreto" ainda não tem data de estreia no Brasil.

Confira teaser

