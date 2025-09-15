Soberania vira item crucial para vender IA, diz líder de cloud do Google

Desde que o Brasil virou alvo das maiores tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos, a administração federal brasileira fez da defesa da soberania nacional uma bandeira de governo. O artigo escrito pelo presidente Lula no jornal "New York Times", com o título "Democracia e soberania brasileiras não são negociáveis", escancaram o movimento em recado direto a Donald Trump.

Atender requisitos da soberania digital também virou argumento na hora de vender serviços de inteligência artificial ao governo, conta Oliver Parker, vice-presidente de IA generativa do Google, em entrevista a Radar Big Tech. O assunto passou a fazer parte das conversas comerciais há um ano, conta o executivo, e não apenas com o Brasil, mas com outros países.

Na semana passada, o Google lançou no país diversos serviços que atendem requisitos caros à soberania digital: possibilidade de usar recursos de IA para dados guardados dentro das fronteiras do país —e mesmo em data centers próprios do cliente— e controle sobre a opção do processamento. Esse tipo de exigência é importante, sobretudo, para entidades governamentais. Empresas como Serpro e Dataprev, que desenvolvem boa parte dos serviços públicos do governo federal, precisam seguir normas rígidas relacionadas a como, onde e com que ferramentas armazenam e processam dados de cidadãos brasileiros.

Na conversa durante sua passagem pelo Google Cloud Summit, realizado em São Paulo, Parker falou sobre como não espera que a chegada dos agentes de IA aos serviços do governo substitua os servidores públicos e ainda contou vantagem em relação aos concorrentes Microsoft, Amazon e Oracle.

O que rolou?

O carro chefe dos lançamentos foram o Gemini for Government, que permite o uso do chatbot e a criação de agentes de IA (robôs que executam tarefas complexas no lugar de humanos), e o Gemini for Education, voltado a universidades. Além disso, a empresa anunciou que a região de computação em nuvem de São Paulo contará com seu mais poderoso processador para treinar modelos de IA e o Gemini poderá rodar até nos data centers de empresas brasileiras.

Radar Big Tech - Quais desafios ou barreiras o Google está enfrentando com o lançamento desses novos serviços?

Oliver Parker: No final das contas, você quer ser capaz de fornecer essas capacidades incríveis, desde a infraestrutura até o topo, no maior número de regiões e o mais rápido possível, porque estamos vendo demanda globalmente. E estamos priorizando isso à medida que fazemos novos investimentos em ampliação de capacidade. Fomos muito claros: foram US$ 80 bilhões só este ano. Se houver certos requisitos soberanos específicos, nós daremos aos clientes a capacidade de cumpri-los de algumas maneiras diferentes. E muitos países estão procurando ter esse tipo de infraestrutura dentro de seus ambientes locais. E estamos tentando implantar e ir o mais rápido possível, pois faz sentido para o nosso negócio.

Radar Big Tech - Soberania é uma questão importante, tanto é que essa palavra está presente em muitos materiais do Google que divulgam os novos serviços.

Oliver Parker: Geopoliticamente, se tornou uma questão importante. Isso passa por ondas. Mas, sim, muitos países estão pensando que, por um longo período de tempo, tiveram essas infraestruturas digitais e agora estão tentando obter alguma vantagem da IA. E, quando você combina isso com a falta de clareza global em torno dos princípios da IA, vemos alguns países começando a considerar mais abordagens baseadas em soberania.

Radar Big Tech - Soberania é agora um ponto de discussão quando vocês estão vendendo produtos de IA?

Oliver Parker: Sim, é. E tem sido um ponto de discussão já há um bom tempo. Mas se tornou mais prevalente no último ano. Muitos países estão tentando descobrir como regulamentar a IA de uma forma que faça sentido para suas regiões. E sempre foi assim com a computação em nuvem. Mas [soberania] faz parte do que temos feito. E foi assim que construímos as mais de 42 regiões [de nuvem] e conseguimos dar a muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente na América Latina, essa capacidade por um longo período. E agora a conversa é sobre como damos essa capacidade se quiserem executar na própria região. Nós já tínhamos um data center aqui por causa da necessidade de muitos brasileiros. Agora, estamos trazendo IA também.

Radar Big Tech - O Google é um dos grandes provedores de serviços de nuvem para o governo brasileiro, ao lado de AWS (Amazon Web Services), Microsoft e Oracle. Os novos serviços podem ampliar a adoção de ferramentas de IA fornecidas pelo Google ao governo?

Oliver Parker: Quando você pensa nessas empresas, Amazon, Microsoft e Oracle, e depois olha para o que outras companhias exigem da IA agora, o Google está em uma categoria muito diferente. Antes da IA, as pessoas até poderiam considerar todas iguais. Mas agora não tem como não nos diferenciar dos concorrentes. Provavelmente a diferenciação mais importante é que temos dentro da empresa ativos para todas as áreas de construção de IA. Ninguém mais tem. Se olhar para a Microsoft, grande parte da pesquisa foi, basicamente, terceirizada, em essência, para a OpenAI. A Amazon ainda tenta construir essa capacidade. Acabamos de anunciar uma parceria com a Oracle para o Gemini porque eles não têm seu próprio modelo [de linguagem].

Marcel Silva, head de IA para América Latina: quando você olha para o governo federal no Brasil, a Receita Federal está usando a ferramenta de IA do Google para inspeção de bagagem. Fizemos uma parceria com o Paraná para construir este assistente de IA que avalia o nível de aprendizado dos alunos da rede pública por meio de alguns testes de redação.

Oliver Parker: Passei algum tempo com a Receita Federal, e eles inspecionam 800 mil pacotes todos os dias. Não apenas bagagem, mas pacotes que entram no país e são distribuídos. Parcerias público-privada profundas assim nos deixam muito animados, especialmente porque ajudam a segurança brasileira. Estamos esperançosos de poder estabelecer parcerias com o governo, assim como com muitas empresas privadas.

Radar Big Tech - Gemini for government difere das outras ofertas voltadas ao governo porque dá a possibilidade de criar agentes de IA. O Google está apostando que os agentes de IA dentro do governo sejam uma forma de popularizar a IA no serviço público?

Oliver Parker: Os agentes de IA serão o próximo nível de distribuição da IA e se tornarão muito mais consumíveis. Você mesmo pode construir agentes e não precisa necessariamente de desenvolvedores para isso. E eles podem ajudar a trabalhar em múltiplos sistemas diferentes. Nós esperamos plenamente que você veja muitos mais agentes começando a se popularizar não apenas dentro de empresas comerciais, mas também em todo o setor público em geral.

Radar Big Tech - O que agentes de IA podem fazer em sistemas públicos?

Marcel Silva: Um caso comum de uso está relacionado a ter agentes que entendam necessidades específicas da população e que os ajudam a encontrar o serviço público certo ou o suporte correto para o que estão buscando. Outro uso comum, tanto na educação pública quanto na privada, é a proliferação de tutores. Hoje, o desafio é que a educação é planejada de um para muitos, mas as pessoas têm diferentes formas de aprender. Elas são mais eficientes com uma abordagem mais personalizada. E na maioria das vezes é quase impossível fazer isso.

Oliver Parker: Uma coisa que vemos globalmente com governos são os serviços de cidadania. Solicitar uma carteira de motorista, pagar uma multa de estacionamento. Todas essas coisas exigem acessar múltiplos sistemas. Então, para serviços governamentais, você poderia fornecer um único agente de IA para ajudar na aplicação completa de uma carteira de motorista. Como exige vários formulários para preencher, se você tem um agente que faça isso em seu nome, proporciona um nível maior de satisfação para os cidadãos. Estamos começando a ver isso.

Radar Big Tech - O Brasil tem um dos sistemas de governo eletrônico mais avançados do mundo. Como vocês pretendem convencer as pessoas por trás dessa engrenagem de que bom mesmo são os agentes de IA, as ferramentas do Google?

Marcel Silva: Eu concordo que o governo brasileiro está entre os mais avançados, o que é um grande progresso nos últimos cinco ou seis anos, mas isso está tornando as coisas mais fáceis, não mais difíceis. Nós não precisamos convencê-los. Eles estão se movendo tão rápido porque realmente entendem a importância da tecnologia.

Às vezes, a conversa é mais difícil com uma empresa mais tradicional, que não percebeu o valor da IA. Mas, como o governo no Brasil está avançando super-rápido, eles estão vendo capacidades como busca no site ou agentes de IA como algo que pode até alavancar as capacidades já implementadas.

Radar Big Tech - Agentes de IA executam tarefas repetitivas, ou seja, que podem ser automatizadas. Parte da burocracia governamental lida com tarefas repetitivas. Há no Brasil uma discussão sobre haver muitos funcionários públicos e isso custar muito dinheiro. Poder substituir trabalhadores que fazem trabalho que pode ser automatizado por agentes de IA é um argumento de venda que vocês estão usando para convencer gestores públicos a comprar?

Oliver Parker: É engraçado, porque muitas pessoas assumiram que, quando você traz a IA para esses ambientes, então necessariamente pode [substituir humanos trabalhando]. Mas não estamos vendo isso, o que é realmente interessante. O que estamos vendo é as pessoas dessa força de trabalho, na verdade, se concentrando em tarefas de valor mais alto. Lidar manualmente com a papelada provavelmente não é aquilo que aquelas pessoas fazem de melhor. O valor delas não estará em fazer tarefas repetitivas e básicas, algo que a IA pode fazer por elas. Sempre acreditamos que, se você der às pessoas ferramentas melhores, ela será mais produtiva nas atividades do dia a dia. Estamos vendo a mesma coisa começar a acontecer no lado do governo também.

Os data centers no PL da IA

O governo Lula negocia com deputados e senadores a inclusão de incentivos fiscais para data centers no Brasil no projeto de lei que cria o Marco da Inteligência Artificial, em discussão na Câmara dos Deputados.

A isenção do recolhimento de tributos federais para novas instalações de grandes centrais de dados faz parte de uma política pública para destravar o setor no Brasil. Dele dependem a IA e todo tipo de aplicação digital. Nas contas do Ministério da Fazenda, alardeadas pelo ministro Fernando Haddad junto a big techs, o pacote pode gerar investimentos de R$ 2 trilhões.

A nova estratégia representa uma guinada da administração federal. Antes, a aposta era conceder as isenções, uma antecipação da reforma tributária, via Medida Provisória.

Agora, a ideia é não colocar todos os ovos em uma cesta só. Assim, o plano é até o fim de setembro editar a MP e, em paralelo, incluir as isenções no PL 2668, que define regras para a IA.

