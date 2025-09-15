Topo

Samir vendido para homem: o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!'

Amanhã, terça-feira (16), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Samir terá seu destino traçado.

O que vai acontecer

Candinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin. As crianças pedem que Aladin se esconda no carro de Candinho para salvar Samir e Jasmin.

Aderbal e Marilda anunciam a Samir e Jasmin que os venderão para um homem. Jasmin consegue fugir e avisa a Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos que Samir está em perigo.

Candinho, Zulma e Aladin seguem sua busca por Samir e Jasmin. Enquanto isso, Estela e Celso se desentendem por conta de Ernesto. Além disso, Cunegundes tem uma nova visão com Pedro II.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

