Carelli garante sobre elenco de A Fazenda 17: 'Todos têm grau de explosão'

A Record estreia a 17ª temporada de A Fazenda hoje. O reality show rural, desta vez, optou em revelar os nomes dos participantes somente na hora em que o programa entrar no ar para prender a atenção dos fãs.

Rodrigo Carelli, 57, diretor da atração, espera que o novo elenco — formado por 26 peões, sendo que 2 são infiltrados para dinâmica especial — esteja disposto a jogar.

Espero que eles se comprometam, que eles se joguem, que julguem eles mesmos, que eles briguem também, mas não é só briga, né? É lutar. É lutar pelo prêmio e não fugir do jogo.

Rodrigo Carelli, em entrevista exclusiva para Splash

O diretor do reality show rural fez mistério sobre o perfil dos novos participantes, mas garantiu que haverá pessoas calmas e, logicamente, bombásticas. "Olha, todo mundo tem um grau de explosão. A gente sempre busca pessoas que tenham esse grau que a gente chama de ebulição, né? Mas tem umas pessoas mais calmas que outras, é normal."

Carelli revela que tem mais trabalho para conduzir o programa do que escolher os participantes. Afinal, ele precisa estar atento para não deixar "a peteca do jogo" cair e afastar o público.

Para seleção, eu tenho uma equipe muito boa que já faz isso há muito tempo. É um trabalho grande também, mas o trabalho da temporada é mais intenso. Eu e a minha equipe sempre pensamos em coisas que não vão deixar a peteca cair.

Rodrigo Carelli

Geralmente empolgado com os participantes, o diretor de A Fazenda 17 é mais comedido ao responder se terá um elenco histórico. "É difícil falar antes de assistir. A gente tem uma ideia, mas eu espero que seja o maior que já montei. Só vou saber quando eles estiverem no jogo. Agora é assistir e ver no que vai dar."

Maior Fazenda da história? A gente sempre acha que a última é a maior, porque a gente se dedica ao máximo para que seja. Fizemos grande trabalho nessa e agora é com os peões.

Rodrigo Carelli

Dinâmica dos impostores

A Fazenda 17 estreia com uma dinâmica nova chamada de "Os Impostores". 26 peões serão confinados na sede de Itapecerica da Serra, em São Paulo, mas dois participantes estarão infiltrados e terão a missão de enganar os demais confinados.

A Record escolheu um homem e uma mulher para os papéis de impostores. Eles entram achando que são os únicos infiltrados e somente com as dicas diárias ao longo da semana descobrirão que existe outro impostor no confinamento.

Todo dia os peões vão receber dicas sobre a presença dos impostores no confinamento. Já os dois infiltrados irão receber desafios malucos da direção do programa e serão obrigados a fazer.

Coisas absurdas, movimentos esquisitos e não comuns que eles têm que fazer [nas áreas de convivência] de maneira natural, sem ninguém notar.

Rodrigo Carelli

Na formação da primeira roça, dia 23 de setembro, caso cada impostor receba pelo menos cinco votos dos companheiros de confinamento, quem acertou divide um prêmio de R$ 50 mil. Contudo, se ele não for descoberto, ganha a quantia financeira inteira.

Após a dinâmica, os dois impostores vão deixar o programa, mas ficam de "stand by" caso alguém decida desistir de A Fazenda 17.