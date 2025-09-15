Topo

Record cria entrada de 'A Usurpadora' para Gaby Spanic em A Fazenda

A Fazenda 17: Gabriela Spanic entra na sede ao som de tema de A Usurpadora - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Gabriela Spanic entra na sede ao som de tema de A Usurpadora Imagem: Reprodução/RecordPlus
15/09/2025 22h46

A Record recriou um momento "A Usurpadora" para a entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17.

O que aconteceu

A atriz venezuelana entrou na área da sede usando um vestido longo vermelho decotado e ao som da trilha sonora de Paola Bracho na novela mexicana.

Os peões se assustaram ao ver a atriz entrando sozinha na sede. "É a Usurpadora!"

Questionada se estava entrando com Paola, Paulina ou Gaby, a atriz respondeu. "Todas em um."

Gaby Spanic também foi questionada por Adriane Galisteu se seria mais a gêmea boa ou a má. A atriz apontou que será um pouco de cada uma.

