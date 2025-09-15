Horário de A Fazenda hoje (15): que horas começa e as principais novidades

"A Fazenda 17" tem início previsto para hoje às 22h30 (de Brasília). A nova temporada vai reunir 26 participantes (24 oficiais) na disputa pelo prêmio, que será de R$ 2 milhões.

O que aconteceu

Adriane Galisteu segue na apresentação do programa. Os participantes já estão confinados nas instalações da emissora.

Nova temporada terá 26 "peões": 24 competidores e dois infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.

Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil. Rodrigo Carelli, diretor do reality show

Transmissão sem cortes em 2025. Adriane Galisteu comentou sobre a transmissão do programa no Record Plus, novo streaming da emissora. "Não tem corte para vaca esse ano. Vamos inteiro", disse.

Entrada diferente. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", prometeu a produção do programa.

Novos animais na edição. Dois filhotes de búfalo são as novidades para o reality show.

Prêmio para o vencedor está definido. O valor da temporada será de R$ 2 milhões.