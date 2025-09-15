Peninha se defende após ataques: 'Estão me confundindo'

O cantor e compositor Peninha, 72, foi vítima de ataques de ódio após ser confundido com o escritor Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha.

O que aconteceu

Músico usou as redes sociais para esclarecer a confusão. Bueno vem sendo criticado após dizer que a morte do conservador Charlie Kirk, nos Estados Unidos, teria sido "boa" para as filhas do ativista.

Estou recebendo muitas mensagens pesadas. O pessoal está me confundindo com o Peninha que comemorou a morte do aliado do Trump. Não sou eu. Eu sou o Peninha da música. Cantor e compositor Peninha. Não tem nada a ver com isso. São dois Peninhas, ele e eu.

PUCRS cancelou evento com o escritor após episódio. Na gravação, que foi mais tarde excluída pelo Instagram, o historiador afirma ser "terrível um ativista ser morto por ideias, exceto quando é Charlie Kirk"

Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara, o Charlie Kirk. Tem duas filhas pequenas, que bom pras filhas dele, né. Eduardo Bueno

Após o vídeo original ser apagado, Bueno voltou às redes para protestar contra o que considerou ser um episódio de censura. "Mas onde está a liberdade de expressão tão defendida pela extrema direita? Estou sendo censurado!".

O historiador, dono do canal no YouTube "Buenas Ideias", acumula 1,53 milhão de inscritos na plataforma de vídeos.