Participantes de A Fazenda 2025: veja que horas elenco será anunciado

Elenco de A Fazenda 2022 Imagem: Reprodução/Playplus
De Splash, em São Paulo

15/09/2025 16h07

Todos os participantes de "A Fazenda 17" serão conhecidos na noite de hoje, a partir de 22h30 (de Brasília). O reality show da TV Record vai contar com 26 nomes, sendo 24 oficiais.

O que aconteceu

Temporada terá 26 "peões": 24 competidores e dois nomes infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.

Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil. Rodrigo Carelli, diretor do programa

Os participantes da edição já estão confinados na emissora. A premiação para o vencedor será de R$ 2 milhões.

Adriane Galisteu continua à frente da apresentação do programa. Ela fará a recepção aos participantes na noite de hoje.

Transmissão sem cortes na nova temporada. Galisteu comentou sobre a transmissão do Record Plus, novo streaming da emissora. "Não tem corte para vaca esse ano. Vamos inteiro", disse.

Entrada diferente. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", prometeu a produção do programa.

Novos animais na edição. Dois filhotes de búfalo são as novidades para o reality show.

Prêmio para o vencedor está definido. O valor da temporada será de R$ 2 milhões.

