Paolla Oliveira arranca suspiros com ensaio de lingerie: Bela e confortável

Paolla Oliveira é destaque como Heleninha Roittman em "Vale Tudo"
Paolla Oliveira é destaque como Heleninha Roittman em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

15/09/2025 19h50

Paolla Oliveira, 43, publicou em suas redes sociais um novo ensaio sensual.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece usando lingeries de diversas cores e modelos. "Bem bela e confortável com minhas escolhas de lingeries. Me conta aqui, qual seu tipo de lingerie preferida?", questionou ela aos seguidores, na legenda da publicação no Instagram.

Os internautas se desfizeram em elogios à beleza de Paolla. "Um acontecimento! Você é um patrimônio nacional! Brasil te ama!", derreteu-se uma fã, nos comentários da publicação. "Perfeita demais", definiu outra. "Se eu caso com essa mulher, nem de casa eu saía", brincou um terceiro.

Paolla Oliveira é atualmente um dos destaques do elenco de "Vale Tudo" (Globo). Sua personagem, a pintora alcoólatra Heleninha Roitman, formou um triângulo amoroso com o galã e a mocinha da história, Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araújo).

Paolla Oliveira arranca suspiros com ensaio de lingerie: Bela e confortável

