Pais de Owen Cooper se emocionam após vitória histórica no Emmy

Owen Cooper com os pais, Andy e Noreen - Getty Images
do UOL

De Splash, São Paulo

15/09/2025 10h29

Os pais de Owen Cooper, 15, que se tornou o ator mais jovem a vencer o Emmy, foram flagrados emocionados após o filho ser premiado na noite de ontem (14).

O que aconteceu

Owen Cooper ganhou o troféu pela minissérie "Adolescência". A produção foi seu primeiro trabalho como ator. O recorde pertencia a Scott Jacoby, que tinha 16 anos quando concorreu ao Emmy por seu trabalho no filme "That Certain Summer", em 1973.

Cooper é o filho mais novo de Andy e Noreen Cooper. O pai é técnico de tecnologia da informação e a mãe, cuidadora. Além dos dois, seus irmãos mais velhos, Ollie e Connor, também o acompanharam na premiação em Los Angeles.

Os pais pularam de alegria com a vitória histórica. Sydney Sweeney foi quem anunciou o vencedor da categoria que contava com Javier Bardem, Rob Delaney, Peter Sarsgaard, Bill Camp e Ashley Walters.

OWEN - Christopher Polk/Variety via Getty Images - Christopher Polk/Variety via Getty Images
Reação dos pais de Owen Cooper, Andy e Noreen, à sua vitória
Imagem: Christopher Polk/Variety via Getty Images

