Topo

Entretenimento

Oscar: Que países já ganharam prêmio de Filme Internacional dois anos seguidos?

São Paulo

15/09/2025 15h27

Nesta segunda-feira, 15, a Academia Brasileira de Cinema anunciou que o filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, com Wagner Moura como protagonista, foi o escolhido para tentar uma vaga no próximo Oscar.

O filme disputará uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional, cujos quinze pré-selecionados serão revelados no dia 16 de dezembro. Os finalistas serão conhecidos apenas em 22 de janeiro, quando for divulgada a lista com todos os indicados ao Oscar 2026.

No ano passado, o Brasil foi o vencedor na categoria com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Se O Agente Secreto chegar lá, há chances de o Brasil levar a estatueta pelo segundo ano consecutivo?

O Estadão foi atrás desta resposta. A categoria Melhor Filme Internacional (ou Melhor Filme Estrangeiro, como a categoria era chamada até recentemente) é atribuída pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desde 1947. Nesses 77 anos, aconteceram nove vezes um país receber o prêmio por dois anos seguidos.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Vencedora do Emmy cai em after party e derruba prêmio no chão; veja

Elenco de A Fazenda 2025: saiba como os participantes serão anunciados

Participantes de A Fazenda 2025: veja que horas elenco será anunciado

Afonso morreu na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Final teve revelação de segredo

Flavia Guerra: 'O Agente Secreto' tem elementos pra lutar pelo Oscar

Anitta reage sobre 'O Agente Secreto' representar o Brasil no Oscar 2026

Oscar: Que países já ganharam prêmio de Filme Internacional dois anos seguidos?

Em tratamento contra câncer, ex-Globo alerta: 'Diagnóstico precoce salva'

Odete Roitman será baleada no capítulo 150 de 'Vale Tudo'; saiba mais

Yasmin Brunet posa de biquíni de alcinha e é enaltecida: 'Uma pintura'

Variety aponta atriz de 'O Agente Secreto' como possível indicada ao Oscar