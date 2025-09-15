Topo

3 cenas macabras que reviram 'Vale Tudo' totalmente após Odete levar tiro

Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo"
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 17h39

Odete Roitman (Debora Bloch) será alvo de um atentado após tentar matar Marco Aurélio (Alexandre Nero) em "Vale Tudo". O capítulo 150, previsto para sábado (20), trará a vilã sendo baleada enquanto dirige pelas ruas do Rio de Janeiro. Veja os detalhes.

O que aconteceu

Quem são os suspeitos de atirar em Odete? O autor do disparo permanece em mistério. Mas a lista de suspeitos é longa. Marco Aurélio (Alexandre Nero) sabe muito bem que foi Odete quem matou matá-lo dias antes e guarda uma arma. Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) também entram no radar. Elas sabem que Leonardo Roitman (Guilherme Magon) está vivo e veem no atentado uma chance de se aproximar da fortuna da empresária.

Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo'
Imagem: Divulgação/Globo

Odete mente para a polícia ao ser resgatada. Mesmo ferida, Odete não perde o controle. À polícia, a milionária alega ter sido vítima de tentativa de assalto. O objetivo é manter o poder e confundir as investigações. A mentira reforça a imagem de frieza que sempre marcou a personagem.

Acordo e nova armadilha. Após o atentado, Odete faz um suposto pacto de paz com Marco Aurélio para encerrar a guerra de interesses na TCA, sua companhia aérea. Mas tudo não passa de um plano para eliminar o rival. Ela descobre a medicação usada por ele e encomenda, com um químico, um remédio adulterado.

Reviravolta perigosa: César é envenenado. O jogo vira quando César Ribeiro (Cauã Reymond), marido de Odete e herdeiro de 50% da TCA, aparece com dor de cabeça. Sem saber do veneno, ele toma o medicamento que seria destinado a Marco Aurélio, criando um novo suspense na trama.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

