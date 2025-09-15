Flavia Guerra: 'O Agente Secreto' tem elementos pra lutar pelo Oscar

Conquistar prêmios em festivais como Cannes é fundamental para aumentar as chances do Brasil no Oscar, diz Flávia Guerra, colunista de Splash, no UOL News, do Canal UOL. É o caso de "O Agente Secreto", que venceu em Cannes e será exibido em dezenas de festivais, estratégia considerada essencial para a campanha internacional e para fortalecer o nome de Wagner Moura junto ao público global.

Para a colunista, foi uma escolha técnica, de um filme com apelo e bons elementos para lutar por estatuetas.

Foi uma escolha muito acertada da Academia. É claro que não foi unânime, nunca é. Desde o ano passado, a comissão é grande e é isso que é importante, ter bastante debate, bastantes olhares de várias regiões do Brasil. Mas eu acho que a decisão aqui foi técnica. A corrida agora é longa, mas eu acho que é uma decisão acertada. Flávia Guerra

A colunista ainda ressaltou a maturidade e o apelo internacional de "O Agente Secreto", com narrativa que mistura gêneros, textura visual dos anos 70 e potencial de ampliar o alcance do cinema brasileiro.

'O Agente Secreto' é um filme muito maduro e, quando eu digo isso, quem acompanha o cinema do Kleber, é uma delícia fazer isso porque você vai vendo filme a filme como que o diretor vai evoluindo dentro do seu próprio universo. Esse tem tudo que os outros filmes têm. E tem gênero, ele tem um quê de trilha dos anos 70, ele foi filmado com câmeras Panavision dos anos 70, olha que coisa incrível. Então ele tem uma textura, ele é puro cinema, absolute cinema, como a gente gosta de brincar. E, ao mesmo tempo, ele tem uma história que abre muito do Brasil, falando desse período da ditadura. E é uma história também muito pessoal do Wagner Moura, esse cara que está sendo perseguido. Você não entende muito no começo, ele tem um quê de mistério, de thriller, porque você não entende por que ele está sendo perseguido por dois capangas. Kleber coloca outras histórias dentro, tem um quê de filme de terror, tem humor. É um filme que tem muitos ingredientes até chegar no Brasil contemporâneo. Então, por tudo isso, é um filme que eu achei fabuloso, juro pra você. Flávia Guerra

Prêmio em Cannes é diferencial importante

Vencer Cannes é um cartão de visita essencial. Dos últimos 10 filmes vencedores do Oscar, todos levaram prêmios em grandes festivais como Cannes, Veneza. Um foi em Berlim, que foi uma exceção. Os outros todos, Cannes prioritariamente. Então, assim, é uma chancela importante e uma vitrine imensa. Flávia Guerra, colunista de Splash

Flávia destacou o carinho que Wagner Moura tem no exterior, o que pode ser um toque a mais na briga por estatuetas.

O Wagner Moura é um ator muito conhecido do público internacional e ele é muito amado, ele é um cara querido mesmo e todo mundo adora o Wagner. Então, eu brinquei, ele está tendo seu momento Fernanda Torres, no tapete vermelho. Flávia Guerra

Flávia Guerra aponta que a escolha de 'O Agente Secreto' para o Oscar foi técnica, destacando a força do diretor Kleber Mendonça Filho e de Wagner Moura.

