'O Agente Secreto': saiba a data de estreia do filme nos cinemas

São Paulo

15/09/2025

"O Agente Secreto", filme escolhido para representar o Brasil no Oscar em 2026, chega aos cinemas em 6 de novembro.

O que aconteceu

O longa de Kleber Mendonça Filho foi escolhido hoje pela Academia Brasileira de Cinema.

"O Agente Secreto" será exibido em mais de 20 festivais internacionais após o sucesso no Festival de Cinema de Cannes. No Brasil, o longa também deve ter sessões antecipadas antes da estreia entre os meses de setembro e outubro.

O filme teve mais de 10 minutos de aplausos em Cannes. O longa rendeu os prêmios de "Melhor Ator" e "Melhor Direção" no festival francês pelos trabalhos de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, respectivamente.

O suspense se passa em Recife, no período da ditadura militar, e acompanha a história de Marcelo (Wagner Moura). O protagonista descobre perigos e segredos de sua cidade natal após passar anos fora. O elenco ainda conta com nomes como Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone.

