Topo

Entretenimento

No Brasil, Katy Perry dá pista sobre affair com Justin Trudeau

Katy Perry encerra o The Town 2025 - Divulgação
Katy Perry encerra o The Town 2025 Imagem: Divulgação
Ane Cristina
do UOL

De Splash, em São Paulo

15/09/2025 12h01Atualizada em 15/09/2025 12h01

Katy Perry, 40, deu uma pista sutil do affair com Justin Trudeu, 53, ex-primeiro ministro do Canadá.

O que aconteceu

A cantora chamou um fã no palco durante o show do The Town. Katy recebeu André, de 22 anos.

Questionado pela artista, André disse estudar inglês e francês — coincidentemente os idiomas oficiais do Canadá. Nesse momento, Katy respondeu: "Hummm, inglês e francês? Eu também", e deu uma piscadinha para o público.

@multishow

Katy Perry simplesmente chamou um fã para o palco e juntos entregaram momentos icônicos no #TheTown2025 🥹🫶 #TheTownNoMultishow #KatyPerryNoMultishow #SKYLINE 🏙️ #FestivalNoTikTok

♬ som original - multishow

Os rumores de que Katy e Trudeau estavam juntos surgiram em agosto. Eles teriam se conhecido em julho, quando ela estava fazendo shows da turnê no Canadá.

O casal teria tido um primeiro encontro, que rapidamente virou notícia. Segundo a imprensa internacional, isso teria assustado o ex-primeiro ministro, que foi ao show de Katy mesmo assim.

De acordo com a People, o romance teria esfriado nas semanas seguintes. Isso porque Katy Perry não está priorizando a vida sentimental: ela está no meio de uma turnê e é mãe de Daisy, de 5 anos, do relacionamento com Orlando Bloom.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'O Agente Secreto': saiba a data de estreia do filme nos cinemas

'O Agente Secreto' é escolhido para representar Brasil no Oscar 2026

Que horas começa A Fazenda 17? O que se sabe sobre estreia da nova edição

Peninha se defende após ataques: 'Estão me confundindo'

No Brasil, Katy Perry dá pista sobre affair com Justin Trudeau

Série sobre Secos & Molhados estreia com Ney Matogrosso e depoimentos inéditos

Vencedor do Oscar revela festa com Michael Jackson em hotel aos 13 anos

Foto, segredo e cartão: erro bobo liga Mário Sérgio a Leonardo em Vale Tudo

Caminhão da dupla Rionegro & Solimões se envolve em grave acidente no Paraná

Justin Bieber publica lista de regras de vida em família em meio a rumores

Pais de Owen Cooper se emocionam após vitória histórica no Emmy