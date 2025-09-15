Topo

Foto, segredo e cartão: erro bobo liga Mário Sérgio a Leonardo em Vale Tudo

Mário Sérgio (Thomas Aquino) e Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Mário Sérgio (Thomas Aquino) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
Nos próximos capítulos de "Vale tudo", Mário Sérgio (Thomás Aquino) ficará frente a frente com um mistério que envolve Odete (Debora Bloch).

O que vai acontecer

Mário Sérgio vê uma foto de Fátima (Bella Campos) junto de Ana Clara (Samantha Jones) nas redes sociais. Curioso, o empresário acessa o perfil da jovem e decide marcar um encontro.

Durante o almoço, um detalhe chama sua atenção. O cartão usado por Ana Clara para pagar a conta está no nome de Odete. As informações são do jornal O Globo.

Descoberta acende o alerta e levanta suspeitas sobre a relação entre as duas. A partir daí, ele começa a ligar os pontos para desvendar o grande segredo da patroa.

Em breve, Mário Sérgio deve descobrir que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. Na versão original da novela, essa trama não existiu e Mário Sérgio não tinha todo esse destaque.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

