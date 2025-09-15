Marido de Glória Pires faz cirurgia no rosto para tratar apneia do sono

O cantor Orlando Morais, 63, marido da atriz Glória Pires, 62, fez uma aparição nas redes sociais ainda em recuperação de uma cirurgia bucomaxilofacial para tratar a apneia do sono.

O que aconteceu

Com o rosto inchado, usando máscara de proteção pós-cirúrgica e falando com dificuldade, Orlando decidiu gravar um vídeo. A mensagem teve o objetivo de conscientizar seus seguidores sobre a importância de cuidar da saúde. O cantor revelou que passou mais de seis décadas sem conseguir dormir bem.

Após 62 anos sem dormir e respirar direito, decidi me cuidar. Cuide-se você também. Orlando Morais

Essa não foi a primeira vez que Orlando recorreu à cirurgia para combater o distúrbio. O procedimento recente foi o segundo e, de acordo com ele, o último na tentativa de eliminar a apneia que o acompanhou por décadas.

É uma cirurgia difícil e de recuperação complicada, mas vale a pena. Orlando Morais

A apneia do sono é um distúrbio caracterizado por interrupções repetidas da respiração durante a noite. Essas pausas podem durar alguns segundos e ocorrer várias vezes, prejudicando o descanso.

Entre os sintomas estão ronco intenso, despertares frequentes, fadiga ao acordar e riscos aumentados para doenças cardiovasculares e metabólicas. O relato de Orlando serve como alerta: buscar tratamento adequado pode significar não apenas noites mais tranquilas, mas também prevenção de complicações graves.