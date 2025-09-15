Mari Rios lamenta críticas por nome do filho: 'Por que isso traz raiva?'

Mariana Rios, 40, desabafou sobre repercussão pela escolha do nome do filho.

O que aconteceu

Após anos de tentativas, a apresentadora está grávida do seu primeiro filho, um menino que irá se chamar Palo. "Para a internet me incomodar em alguma coisa é muito difícil, pois, penso que o que é do outro, é do outro, não me pertence — e eu respeito isso", iniciou, em entrevista à Crescer.

A partir do momento em que passei a ver os comentários, percebi uma coisa que, muitas vezes, passou batida por mim — como as pessoas estão tristes, com ódio no coração, com uma vida sem sentido, sem amor, sem esperança. Você percebe isso quando lê comentários ruins sobre a escolha de um nome de um bebê, que não tem nada demais. Por que isso traz raiva? Por que você se sente no direito de falar que o filho do outro vai sofrer bullying na escola, sendo que você, adulto, já está fazendo isso na internet? , questiona Mariana Rios.

A apresentadora admite ter se sentido incomodada com os comentários. "As crianças são o reflexo de seus pais e da criação que recebem dentro de casa. Elas refletem o repertório que ouvem dos pais e lançam na escola, na rua, no pátio do prédio. Então, quando vi aquele tanto de comentários com um sentimento perverso, de baixo nível, me deixou muito triste de ver como as pessoas estão perdidas e sem um rumo de felicidade na vida", defendeu.

A ideia do nome foi construída entre ela e o namorado, o economista João Luis Diniz D'Avila, 29. "Eu sempre fui muito convicta das minhas ideias e das minhas escolhas. Eu nunca escolho algo importante do nada — eu converso comigo, eu traço uma rota, pergunto aos meus 'universitários'", disse ela, referindo-se à família e aos amigos mais próximos. "Mas o que prevalece é a minha opinião, é o que, naquele momento, é verdadeiro para mim. E sou muito fiel às minhas vontades e ideias. Então, a opinião das pessoas, que brinco serem meus universitários, faz diferença na minha vida. A opinião do entorno, não faz — e é um 'não faz diferença' de coração", explicou.