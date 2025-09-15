Spin-off de 'The Boys' e terror nacional: As principais estreias da semana

As estreias desta semana contam com séries de super-heróis, novas temporadas, o primeiro filme de terror protagonizado por Klara Castanho e a volta de Margot Robbie às telonas.

17/09

Gen V: Temporada 2 (Prime Video)

No final da 4ª temporada de The Boys, o Capitão Pátria (Anthony Starr) assumiu o posto de comando dos Estados Unidos acima do presidente. E em Gen V os efeitos disso serão sentidos. A Universidade de Godolkin tem um novo reitor e apresenta um curso para tornar os alunos mais poderosos. Enquanto Cate (Maddie Phillips) e Sam (Asa Germann) são vistos como heróis, Marie (Jaz Sinclair), Jordan (London Thor e Derek Luh) e Emma (Lizze Broadway) voltam para a instituição após meses de trauma. Uma guerra está se formando entre humanos e Supers, e um programa do qual Marie faz parte pode ser importante para resolver as coisas.

The Morning Show: 4ª temporada (Apple TV)

Após dois anos dos eventos da última temporada, a fusão entre a UBA e a NBN está concluída e a redação do canal vai precisar lidar com as mudanças em um cenário em que os Estados Unidos se encontram polarizados. Além disso, questões como saber o que é real e em quem confiar surgem em um mundo repleto de deepfakes e teorias da conspiração.

18/09

A Grande Viagem da Sua Vida (Cinema)

Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) são dois solteiros que se conhecem em um casamento de um amigo em comum e embarcam na "grande viagem da sua vida", onde têm a chance de reviver momentos importantes do passado e entender como chegaram até onde estão.

Apanhador de Almas (Cinema)

Durante um eclipse solar total, quatro garotas visitam a casa de uma bruxa misteriosa em busca de um ritual mágico, mas algo dá errado e elas ficam presas em um limbo dimensional, onde o Apanhador de Almas governa.

Black Rabbit (Netflix)

Em Nova York, Jake Friedkin (Jude Law) é dono de um restaurante badalado que está expandindo os negócios, mas tudo muda quando seu irmão, Vince (Jason Bateman), retorna com um grande problema: ele tem uma dívida de três anos com uma gangue e pede ajuda ao irmão, o que coloca os dois em risco de perder tudo.