Topo

Entretenimento

Spin-off de 'The Boys' e terror nacional: As principais estreias da semana

Marie Moreau (Jaz Sinclair) em "Gen V" - Reprodução/Prime Video
Marie Moreau (Jaz Sinclair) em 'Gen V' Imagem: Reprodução/Prime Video
do UOL

De Splash, São Paulo

15/09/2025 05h30

As estreias desta semana contam com séries de super-heróis, novas temporadas, o primeiro filme de terror protagonizado por Klara Castanho e a volta de Margot Robbie às telonas.

17/09

Gen V: Temporada 2 (Prime Video)

No final da 4ª temporada de The Boys, o Capitão Pátria (Anthony Starr) assumiu o posto de comando dos Estados Unidos acima do presidente. E em Gen V os efeitos disso serão sentidos. A Universidade de Godolkin tem um novo reitor e apresenta um curso para tornar os alunos mais poderosos. Enquanto Cate (Maddie Phillips) e Sam (Asa Germann) são vistos como heróis, Marie (Jaz Sinclair), Jordan (London Thor e Derek Luh) e Emma (Lizze Broadway) voltam para a instituição após meses de trauma. Uma guerra está se formando entre humanos e Supers, e um programa do qual Marie faz parte pode ser importante para resolver as coisas.

The Morning Show: 4ª temporada (Apple TV)

Após dois anos dos eventos da última temporada, a fusão entre a UBA e a NBN está concluída e a redação do canal vai precisar lidar com as mudanças em um cenário em que os Estados Unidos se encontram polarizados. Além disso, questões como saber o que é real e em quem confiar surgem em um mundo repleto de deepfakes e teorias da conspiração.

18/09

A Grande Viagem da Sua Vida (Cinema)

Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) são dois solteiros que se conhecem em um casamento de um amigo em comum e embarcam na "grande viagem da sua vida", onde têm a chance de reviver momentos importantes do passado e entender como chegaram até onde estão.

Apanhador de Almas (Cinema)

Durante um eclipse solar total, quatro garotas visitam a casa de uma bruxa misteriosa em busca de um ritual mágico, mas algo dá errado e elas ficam presas em um limbo dimensional, onde o Apanhador de Almas governa.

Black Rabbit (Netflix)

Em Nova York, Jake Friedkin (Jude Law) é dono de um restaurante badalado que está expandindo os negócios, mas tudo muda quando seu irmão, Vince (Jason Bateman), retorna com um grande problema: ele tem uma dívida de três anos com uma gangue e pede ajuda ao irmão, o que coloca os dois em risco de perder tudo.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Spin-off de 'The Boys' e terror nacional: As principais estreias da semana

Atores de 'Tremembé' sobre humanizar Cravinhos: 'Todos sofremos traumas'

Carelli garante sobre elenco de A Fazenda 17: 'Todos têm grau de explosão'

Eric Dane falta ao Emmy após diagnóstico de ELA; ator entregaria prêmio

Bella Longuinho compara antes e depois um ano após transição de gênero

Ex-namorada de Angela Ro Ro: 'Minha preocupação é perpetuar a memória dela'

Diretora de 'Manas' diz que quase não atendeu ligação de Sean Penn

Teló se emociona após ser homenageado no The Town por Camila Cabello

Biógrafa revela encontro com suposta filha de Freddie Mercury

Adolescência: Aos 15 anos, ator é o mais jovem a vencer o Emmy

Atriz de série indicada ao Emmy pede cessar-fogo no tapete vermelho