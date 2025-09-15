Topo

Justin Bieber publica lista de regras de vida em família em meio a rumores

do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

15/09/2025 10h48

Justin Bieber chamou atenção nas redes sociais ao publicar uma lista com os dez princípios que, segundo ele, orientam a vida de sua família.

O que aconteceu

A postagem foi feita no domingo (14) em seu perfil no X. A publicação enigmática surge em um momento de especulações sobre sua saúde , possíveis problemas com dependência química e a vida conjugal com a modelo, influenciadora e empresária Hailey Bieber. O casal é pai de Jack, de 1 ano.

Na lista, Bieber destacou o que chamou de "valores familiares", abrangendo temas como espiritualidade, bem-estar, saúde e generosidade. Entre os princípios, estão: descanso como forma de adoração, valorização da longevidade e ritmo de vida equilibrado, atenção à saúde física, incentivo à inovação, sustentabilidade e generosidade com o próximo.

Recentemente, a assessoria de Bieber negou os rumores sobre seu uso de drogas, classificando as especulações como "absolutamente falsas". "O último ano tem sido de grandes transformações para ele, encerrando amizades e relações profissionais que já não lhe serviam mais. É um período exaustivo e, infelizmente, as pessoas continuam a alimentar narrativas negativas e sensacionalistas", declarou o porta-voz do cantor ao site TMZ.

Veja a lista divulgada por Bieber

1) Valorizamos o descanso como adoração.

2) Valorizamos a longevidade e um ritmo de vida sustentável.

3) Valorizamos a qualidade e a excelência da produção.

4) Valorizamos a inovação e a superação da dor.

5) Valorizamos a saúde e o bem-estar físico como um ato de administração.

6) Valorizamos a sustentabilidade e a criação de produtos que servem à humanidade.

7) Valorizamos a servidão e fazer as pessoas sentirem que podem voar.

8) Valorizamos a generosidade e a generosidade em doar tempo, dinheiro e respeito às pessoas em nosso caminho.

9) Valorizamos a vida como uma dádiva e praticamos a gratidão diária pelo dia que nos foi dado.

10) Valorizamos os seres humanos e acreditamos em sua dignidade e valor eterno."

