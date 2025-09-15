Julia Roberts e Sean Penn promovem sessão de 'Manas' com Dira Paes nos EUA

O longa brasileiro Manas, dirigido por Marianna Brennand, ganhou um reforço de peso em sua campanha internacional. No sábado, 13, Sean Penn e Julia Roberts promoveram uma exibição especial do filme em Los Angeles (EUA), na Ross House, espaço conhecido por receber sessões privadas para membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e profissionais de destaque da indústria de Hollywood.

A sessão contou com a presença da própria diretora e da atriz Dira Paes, além de votantes da Academia. Após a exibição, houve um debate mediado pela jornalista Stacy Wilson Hunt, do Hollywood Reporter.

Apoio internacional

Durante o encontro, Julia Roberts afirmou que o filme tem impacto transformador sobre o público, enquanto Sean Penn relembrou o primeiro contato com Marianna Brennand no Festival de Cannes, quando a diretora recebeu o prêmio Women In Motion Emerging Talent Award 2025.

Emocionada, Marianna Brennand agradeceu ao apoio e destacou a importância da visibilidade dada por artistas como Penn e Roberts à produção brasileira. Pouco após se associar ao projeto, Penn já havia incentivado a diretora a levar o filme para Los Angeles e vem articulando encontros estratégicos no mercado norte-americano.

Reconhecimento e trajetória

Primeiro longa de ficção de Marianna Brennand, Manas estreou nos cinemas brasileiros em maio deste ano e soma 28 prêmios desde sua première mundial no Festival de Veneza, onde recebeu o Directors Award. Foi também o único filme premiado em Veneza e Cannes na temporada 2024-2025.

A produção tem ainda o apoio de Walter Salles, dos irmãos Dardenne e de François-Henri Pinault, presidente do conselho do grupo Kering e acionista da Creative Artists Agency. A distribuição nos Estados Unidos será feita pela KimStim, com previsão de lançamento em cerca de 20 cidades, incluindo o Film Forum, em Nova York.

Sobre o filme

Rodado na Ilha do Marajó (Pará), o longa acompanha Marcielle, ou Tielle, interpretada pela estreante Jamilli Correa. A jovem de 13 anos vive com os pais e irmãos e idolatra a irmã mais velha, Claudinha, que teria partido em busca de uma vida melhor. Ao perceber os limites impostos por sua realidade e os ambientes abusivos que a cercam, Tielle decide enfrentar a estrutura violenta que marca sua família e outras mulheres da região.

Além de Jamilli Correa, o elenco reúne Dira Paes, Fátima Macedo e Rômulo Braga, bem como atores locais. O roteiro foi desenvolvido a partir de pesquisas de Brennand sobre casos de exploração sexual de crianças nas balsas do Rio Tajapuru, no Pará.